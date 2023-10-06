إمكانات الأشرعة الليزرية للبعثات التمهيدية إلى أوروبا وإنسيلادوس

لقد أظهرت الأشرعة الضوئية، وهي نوع من المركبات الفضائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، إمكانات هائلة في تقليل تكلفة استكشاف الفضاء وتوسيع نطاق وصولنا. في حين تم اختبار الأشرعة الضوئية بنجاح في مهمات الأقمار الصناعية الصغيرة، إلا أن استخدامها في المركبات الفضائية بين الكواكب محدود بسبب اعتمادها على ضوء الشمس للحصول على الطاقة. ومع ذلك، تشير ورقة بحثية جديدة إلى أنه يمكن تعزيز الأشرعة الضوئية بأشعة ليزر قوية لاستكشاف وجهات مثل القمرين الجليديين أوروبا وإنسيلادوس، المعروفين بقدرتهما على إيواء الحياة.

يقترح الباحثون استخدام أشرعة الليزر، التي تستخدم الطاقة الموجهة من الليزر، لتمكين الأشرعة الضوئية من السفر إلى مسافة أبعد في النظام الشمسي. وهم يعتقدون أنه يمكن استخدام تقنية الشراع الليزري كمهمات تمهيدية لاستكشاف المحيطات الموجودة تحت سطح القمر في أوروبا وإنسيلادوس، والتي تعتبر أهدافًا بيولوجية فلكية واعدة. ومن خلال أخذ عينات من كيمياء الأعمدة المنبعثة من هذه الأقمار، سيكتسب العلماء رؤى قيمة حول قابليتها للسكن المحتملة.

في حين أن المركبات الفضائية ذات الشراع الخفيف لها قيود من حيث التباطؤ والإدخال في المدار، إلا أنها تتمتع بميزة كونها أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة من تصميمات المركبات الفضائية الأخرى. يمكن للأشرعة الضوئية التحكم في اتجاهها، كما أظهرت المركبة الفضائية اليابانية IKAROS، التي استخدمت انعكاسًا يمكن التحكم فيه لتغيير مسارها. على الرغم من أنها لا تستطيع الدخول إلى المدار حول أوروبا وإنسيلادوس، إلا أنها تستطيع القيام بالتحليق بالقرب، مما يجعلها مناسبة للمهام السابقة.

يعتمد نجاح البعثات الشراعية الليزرية إلى أوروبا وإنسيلادوس على تطوير أشعة ليزر جيجاوات، والتي يتم بحثها حاليًا ولكنها لا تزال بعيدة المنال. باستخدام مثل هذه الليزرات القوية، يقدر المؤلفون أن مركبة فضائية شراع ليزرية يمكن أن تصل إلى أوروبا في غضون سنة إلى 1 سنوات من السفر وإلى إنسيلادوس في غضون 4 إلى 3 سنوات.

ومع ذلك، فإن بناء ليزر جيجاوات يمثل تحديات كبيرة، لأنه قوي بما يكفي لإحداث الدمار إذا تم توجيهه نحو الأرض. علاوة على ذلك، قد يلزم إنشاء البنية التحتية لمثل هذه الليزرات في بيئات قاسية، مثل القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، من أجل القيام بمهمة إلى إنسيلادوس. ولا تزال الآثار المترتبة على إنشاء البنية التحتية للطاقة في هذه المواقع غير مؤكدة.

تتأثر جدوى البعثات الشراعية الليزرية بنوافذ إطلاق محددة تعتمد على مواقع الأرض والأقمار المستهدفة، بالإضافة إلى سرعة المركبة الفضائية التي يسهلها الليزر. تختلف سرعات اللقاء الدنيا لكل قمر، حيث يتم تحديدها من خلال علاقات الكتلة والجاذبية بين الأقمار وكواكبها.

يعد السفر إلى الفضاء أمرًا معقدًا، كما أن أشرعة الليزر تضيف تعقيدًا إضافيًا. تعد نوافذ الإطلاق والسرعات الدنيا والوجهات عوامل مترابطة يجب أخذها في الاعتبار بعناية عند تخطيط المهمة. نظرًا لأن أوروبا وإنسيلادوس هما هدفان رئيسيان في البحث عن الحياة، فإن مهمات الشراع الليزري الأولية توفر وسيلة واعدة لمواصلة استكشاف هذه العوالم المثيرة للاهتمام. وتشارك وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة ناسا بنشاط في مهمات لاستكشاف هذه الأقمار، وقد يؤدي استخدام أشرعة الليزر إلى تعزيز هذه الجهود الاستكشافية.

التعاريف:

الشراع الضوئي: مركبة فضائية مدفوعة بأشعة الشمس تستخدم شراعًا عاكسًا كبيرًا لتسخير زخم الفوتونات.

المهمة الأولية: مهمة أولية تمهد الطريق للمهام المستقبلية من خلال إجراء التحقيقات الأولية الأساسية.

ليزر جيجاوات: ليزر بقدرة إنتاجية تبلغ مليارات الواط، قادر على توفير طاقة موجهة لدفع مركبة فضائية.

مصادر:

- لينجام، ماناسفي، وآخرون. "بعثة تمهيدية لعلم الأحياء الفلكية ذات الشراع الخفيف إلى إنسيلادوس." 2023، مرحلة ما قبل الطباعة.

– جمعية الكواكب

- ناسا