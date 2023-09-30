يواجه تلسكوب إقليدس الفضائي مشكلات تتعلق بمستشعر التوجيه الدقيق

يواجه تلسكوب إقليدس الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، والذي تم إطلاقه في يوليو، تحديات خلال مرحلة التشغيل بسبب مشاكل في مستشعر التوجيه الدقيق الخاص به. لقد فشل المستشعر، الذي يساعد التلسكوب في تحديد موضعه عن طريق التثبيت على نجوم معينة، بشكل متقطع في التثبيت على النجوم، مما يجعل من الصعب على التلسكوب توجيه نفسه بشكل صحيح.

تعد البيانات الواردة من مستشعر التوجيه الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لنظام التحكم في اتجاه المركبة الفضائية ومدارها، مما يضمن بقاء التلسكوب في الاتجاه الصحيح. نظرًا لأن المستشعر لم يعمل على النحو المنشود، فقد تم تمديد مرحلة التشغيل لمهمة إقليدس للتحقيق في المشكلة وحلها.

تهدف مهمة إقليدس إلى استكشاف تكوين وتطور الكون المظلم. وسيقوم التلسكوب الفضائي برصد مليارات المجرات عبر ثلث السماء، على بعد يصل إلى 10 مليارات سنة ضوئية، من أجل إنشاء خريطة مفصلة لبنية الكون واسعة النطاق عبر المكان والزمان.

من خلال دراسة توسع الكون وتشكيل الهياكل، سيقدم إقليدس رؤى حول طبيعة الطاقة المظلمة والمادة المظلمة ودور الجاذبية. تتضمن المهمة جهودًا تعاونية من فرق مختلفة في القلب الفني لوكالة الفضاء الأوروبية (ESTEC)، ومركز التحكم في المهمة (ESOC)، ومركز علم الفلك (ESAC)، والصناعة.

أعرب مدير عمليات إقليدس، أندرياس رودولف، عن امتنانه للفرق لتفانيهم في حل المشكلة، مشيرًا إلى أن الاختبارات الأولية مع البرامج المحدثة تبدو واعدة. طورت الفرق إصلاحًا برمجيًا وطبقته بنجاح على نسخة تجريبية من المركبة الفضائية في مركز التحكم في المهمة. تم الآن إرسال الإصلاح إلى التلسكوب الفعلي، وسيحدد المزيد من الاختبارات ما إذا كان سيحل مشكلة مستشعر التوجيه.

وأكد مدير مشروع إقليدس، جوزيبي راكا، أن مرحلة التحقق من الأداء باستخدام الصور العلمية ستوفر اليقين فيما يتعلق بدقة توجيه التلسكوب. وبينما تبقى الفرق متفائلة بحذر، فإنها تأمل أن يؤدي تحديث البرنامج إلى إعادة تشغيل ناجحة لمرحلة التحقق من الأداء.

المصادر: وكالة الفضاء الأوروبية/إقليدس/اتحاد إقليدس/ناسا