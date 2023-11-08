تلسكوب إقليدس: كشف أسرار الكون

يستعد تلسكوب إقليدس الأوروبي للشروع في مهمة غير عادية، لتسليط الضوء على الألغاز والألغاز التي تعم المساحة الشاسعة للكون. أثناء الكشف عن صور آسرة، يحمل هذا المرصد الفضائي إمكانات هائلة في كشف طبيعة قوتين بعيد المنال تعرفان باسم المادة المظلمة والطاقة المظلمة. على مدى السنوات الست المقبلة، سيقوم إقليدس بإجراء مسح غير مسبوق لثلث الكرة السماوية، مما يوفر رؤى قيمة حول هذه المؤثرات الكونية التي تحكم شكل الكون وتوسعه.

على عكس نظيراتها الأكثر وضوحًا، تظل المادة المظلمة والطاقة المظلمة غامضتين ومنيعتين للكشف المباشر. ويُعتقد أن هذه الكيانات الغامضة تشكل نسبة مذهلة تبلغ 95% من الكون، إلا أن فهمنا لها محدود للغاية. وبالتالي، فإن ملاذنا الوحيد هو تتبع إشاراتهم الدقيقة من خلال الكيانات الملموسة الموجودة في متناول أيدينا. أدخل إقليدس، المكلف بمراقبة الخطوط والمسافات وحركات مليارات المجرات، والتي أصدر بعضها ضوءها على كامل وجود الكون، حيث يسعى إلى كشف الأسرار المخفية داخل إحصائيات هذا العمل الضخم ثلاثي الأبعاد الخريطة الكونية.

وعلى حد تعبير البروفيسور كارول مونديل، مدير العلوم في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، فإن مسح إقليدس يمثل مثالاً للفضول البشري والسعي الدؤوب للمعرفة. من خلال المغامرة في الهاوية الكونية، تأمل البشرية في فهم الألغاز التي أثارت اهتمامنا منذ العصور القديمة عندما قام مراقبو النجوم الأوائل بحفر الأبراج على جدران الكهوف.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هو الغرض من تلسكوب إقليدس؟

ج: يهدف تلسكوب إقليدس إلى تسليط الضوء على المادة المظلمة والطاقة المظلمة، التي تمثل الغالبية العظمى من تكوين الكون.

س: كيف سيراقب إقليدس الكون؟

ج: سوف يقوم إقليدس بتحليل دقيق لخطوط ومسافات وحركات مليارات المجرات، وذلك باستخدام خصائصها التي يمكن ملاحظتها لتتبع الإشارات الدقيقة للمادة المظلمة والطاقة المظلمة.

س: ما أهمية المادة المظلمة والطاقة المظلمة؟

ج: تحمل المادة المظلمة المفتاح المحتمل لفهم بنية الجاذبية للكون، بينما يُعتقد أن الطاقة المظلمة تلعب دورًا مهمًا في التوسع المتسارع للمجرات.

س: كم من الوقت سيستغرق مسح إقليدس؟

ج: سيمتد مسح إقليدس على مدى ست سنوات، مما يوفر لعلماء الفلك رؤية غير مسبوقة للكون.

س: ما الذي يميز إقليدس عن غيره من التلسكوبات الفضائية؟

ج: يمتلك إقليدس مزيجًا فريدًا من الاتساع والعمق وحدة الرؤية، مما يمكنه من تغطية مساحة أكبر من السماء بينما يستخرج بيانات قيمة عن المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

وبينما يأخذ إقليدس مكانه بين مستكشفي الفضاء، يأمل العلماء أن تكون هذه الأداة القوية هي الوسيلة التي تدفع البشرية نحو فهم شامل للكون - وكشف أسرار أصوله وتكوينه ومصيره النهائي.

المصدر: BBC