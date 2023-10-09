مهمة إقليدس تتغلب على مشاكل الملاحة وتبدأ مرحلة الاختبار النهائي

نجحت مهمة إقليدس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي تم إطلاقها في الأول من يوليو 1، في حل مشكلات الملاحة الخاصة بها وتدخل الآن مرحلة الاختبار للتحقق من الأداء. تهدف المهمة إلى مراقبة الكون وقياس توسعه مع مرور الوقت.

واجه إقليدس عقبة عندما فشل مستشعر التوجيه الدقيق (FGS) في التثبيت على النجوم الدليلية. ومع ذلك، وبفضل تصحيح البرنامج، تمكن فريق المهمة من حل هذه المشكلة وتحديث جدول مراقبة التلسكوب. وبعد حل مشكلات الملاحة، سيخضع إقليدس الآن للمرحلة النهائية من الاختبار، والمعروفة باسم التحقق من الأداء، في "الوضع العلمي" الكامل.

ستبدأ المهمة بعد ذلك مهمتها التي تستغرق ست سنوات، ستوفر خلالها صورًا وأطيافًا تفصيلية للكون، تعود إلى 10 مليارات سنة مضت. سيتم استخدام هذه البيانات لإنشاء مسح شامل لثلث السماء وقياس تأثير المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

تم تجهيز مهمة إقليدس بجهاز استشعار التوجيه الدقيق (FGS)، وهو جهاز جديد يعتمد على أجهزة الاستشعار البصرية لتصوير السماء وتحديد موقع التلسكوب. يستخدم FGS النجوم التي رصدتها مهمة Gaia التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية لأغراض الملاحة.

ومع ذلك، فإن الأشعة الكونية، والتوهجات الشمسية، وأشعة الشمس الشارد، والأشعة السينية يمكن أن تتداخل مع ملاحظات التلسكوب، مما يسبب إشارات كاذبة أو آثار. فاق عدد هذه الإشارات الكاذبة عدد النجوم الحقيقية في مجال رؤية التلسكوب، مما أدى إلى فشل FGS في التنقل بدقة.

ولمعالجة هذه المشكلة، قام فريق المهمة بتطوير تصحيح برمجي، تم اختباره على نموذج كهربائي لإقليدس وجهاز محاكاة قبل تنفيذه في المدار. وكانت النتائج إيجابية، وتقوم المركبة الفضائية الآن بنجاح بتحديد النجوم للملاحة.

تتمثل مهمة إقليدس الأساسية في مراقبة التوسع الكوني ودراسة اثنين من أكثر الأسئلة صعوبة في علم الكون الحديث: المادة المظلمة والطاقة المظلمة. من خلال قياسات دقيقة لمليارات المجرات على مدى مليارات السنين، سيوفر إقليدس رؤية ثلاثية الأبعاد لتوزيع المادة المظلمة ورسم خريطة لتطور بنية الكون واسعة النطاق. سيسمح هذا للعلماء باختبار النسبية العامة على المقاييس الكونية وربما حل التناقضات في نماذجنا الكونية الحالية.

وقد أشادت كارول مونديل، مديرة العلوم في وكالة الفضاء الأوروبية بنجاح مرحلة التكليف بمهمة إقليدس. مع حل مشكلات الملاحة، من المتوقع أن يُحدث إقليدس ثورة في فهمنا للكون المظلم.

مصادر:

- الذي - التي