تتغلب المركبة الفضائية إقليدس على الخطأ في التعرف الكوني للتحقيق في الكون المظلم

نجحت المركبة الفضائية إقليدس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في تحديد موقع نجومها التوجيهية، والتي فقدتها بسبب خطأ في التعرف على الكون. يعيد هذا التطور إقليدس إلى المسار الصحيح للتحقيق في أسرار المادة المظلمة والطاقة المظلمة. المادة المظلمة، التي تشكل 85% من المادة في الكون، غير مرئية، في حين أن الطاقة المظلمة هي المسؤولة عن التوسع المتسارع للكون.

بعد إطلاقه في الأول من يوليو، وصل إقليدس إلى نقطة لاغرانج 1، وهي نقطة مستقرة الجاذبية في نظام الأرض والشمس، حيث واجه مشكلة. واجه مستشعر التوجيه الدقيق للمركبة الفضائية صعوبة في العثور على النجوم الموجهة، وهي ضرورية للملاحة والتوجيه الدقيق إلى مناطق محددة في السماء.

كان سبب المشكلة هو الأشعة الكونية المنبعثة من الشمس أثناء فترات النشاط الشمسي العالي، والتي تداخلت مع وظيفة مستشعر التوجيه الدقيق. بالإضافة إلى ذلك، أدى الضوء الشارد من الشمس والأشعة السينية الشمسية إلى تعطيل عمليات المركبة الفضائية. وبالتالي، لم يتمكن إقليدس من تحديد أنماط النجوم المطلوبة للملاحة، مما أدى إلى وجود قطع أثرية وملاحظات غير دقيقة.

وكجزء من مرحلة التشغيل، عمل فريق مراقبة المهمة التابع لوكالة الفضاء الأوروبية بلا كلل لحل هذه التحديات التقنية. لقد طوروا تصحيحًا برمجيًا تم اختباره على نموذج إقليدس قبل تطبيقه على المركبة الفضائية الفعلية. بعد 10 أيام من الاختبار والتحديثات في المدار، يعمل الآن مستشعر التوجيه الدقيق على النحو المنشود، وتم تحديد موقع النجوم التوجيهية مرة أخرى.

ومع تسوية هذه المشكلات، أصبح إقليدس جاهزًا لاستئناف مرحلة التحقق من الأداء، والتي ستنتهي في أواخر نوفمبر. خلال هذه المرحلة، سيتم إجراء الاختبار النهائي قبل أن يتمكن إقليدس من الشروع في مهمته لاستكشاف الكون المظلم. سيقوم إقليدس بمسح ثلث السماء فوق الأرض، ورسم خرائط لنماذج ثلاثية الأبعاد للمجرات على مدى 3 مليارات سنة. ومن خلال القيام بذلك، يهدف إلى الكشف عن دور المادة المظلمة والطاقة المظلمة في تطور الكون.

تمهد النتيجة الناجحة لهذه الاختبارات الطريق أمام إقليدس لإحداث ثورة في فهمنا للكون المظلم وتقديم رؤى قيمة حول هذه الألغاز الكونية.