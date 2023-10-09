الاتحاد الأوروبي يطلق ثلاث بعثات فضائية جديدة لاختبار التقنيات قبل تسويقها

أطلق الاتحاد الأوروبي (EU) مؤخرًا ثلاث بعثات جديدة للعرض والتحقق في المدار كجزء من برنامج أبحاث Horizon 2020. تهدف هذه المهام إلى إجراء اختبارات على تقنيات مختلفة قبل تسويقها.

تم إطلاق مهمات العرض والتحقق في المدار، والمعروفة أيضًا باسم مهام IOD أو IOV، باستخدام قاذفة رحلة Vega VV23 من الميناء الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في غيانا الفرنسية. تتكون المهام من ستة أقمار صناعية وتسعة تجارب ستختبر التقنيات مع مجموعة واسعة من التطبيقات.

وبدعم من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، تسمح هذه المهام بإجراء تجارب في الفضاء للتحقق من صحة التقنيات في بيئات الفضاء الحقيقية. تعتبر هذه العملية، المعروفة باسم تراث الطيران، ضرورية للأغراض العلمية والتجارية. إنه بمثابة الخطوة الأخيرة قبل طرح هذه التقنيات في السوق.

يُظهر إطلاق هذه المهام الدور النشط للاتحاد الأوروبي في الفضاء والتزامه بدعم الابتكار والتقدم التكنولوجي. صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، أن الإطلاق سيمكن من اختبار الابتكار والتقنيات الجديدة في الفضاء، مما يعزز في النهاية القدرة التنافسية لأوروبا في صناعة الفضاء.

وستفيد البعثات الثلاث ست دول أوروبية. يتضمن Syndeo-1 وSyndeo-2، اللذان تنفذهما شركة الفضاء الهولندية إيزيسبيس، سبع تجارب تغطي موضوعات مختلفة مثل علوم الفضاء والتكنولوجيا والدفع وإدارة حركة المرور الفضائية. تتلقى هذه البعثات الدعم من الجامعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بلجيكا وإسبانيا وفرنسا والتشيك.

يهدف ESTCube-2، الذي طورته مجموعة من طلاب الفضاء من جامعة تارتو في إستونيا، إلى إظهار الخروج من المدار باستخدام تقنية فرامل البلازما وتأهيل منصة أقمار صناعية نانوية في الفضاء السحيق للمهام المستقبلية التي ستستخدم شراع الرياح الشمسية الكهربائي.

يركز نظام ANSER، الذي أنشأه المعهد الوطني لتكنولوجيا الطيران والفضاء في إسبانيا، على دراسة ومراقبة جودة المياه في محميات شبه الجزيرة الأيبيرية باستخدام تقنيات القياس الطيفي ومجموعة من الأقمار الصناعية المكعبة في مدار أرضي منخفض.

إن إطلاق الاتحاد الأوروبي لهذه المهام الفضائية يسلط الضوء على التزامه بسد الفجوة بين تطوير التكنولوجيا والتسويق التجاري. ومن خلال اختبار هذه التقنيات في المدار، فإنها تضمن جاهزيتها لطرحها في السوق، وتعزيز الابتكار والمعرفة العلمية والقدرة التنافسية لصناعة الفضاء الأوروبية.

مصادر:

– جمهورية السيليكون: https://www.siliconrepublic.com/innovation/eu-space-missions-iod-iov-technology-testing-commercialisation

– وكالة الفضاء الأوروبية: https://www.esa.int/Applications/TTP2/Two_new_launches_of_IOD-IOV_picosatellites