تنشأ مخاوف أخلاقية في تكامل أنسجة المخ والذكاء الاصطناعي

أصبح دمج أنسجة المخ مع الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة، الأمر الذي يثير أسئلة أخلاقية. وفي حين أن هذا المزيج لديه القدرة على تحسين الأنظمة البشرية المعرضة للخطر، إلا أن هناك مخاوف بشأن تدخل التكنولوجيا في مسار الطبيعة. يحدد هذا التكامل الثورة الصناعية الرابعة في الطب بعد كوفيد-19.

ركزت تقنية الذكاء الاصطناعي في البداية على التحليل البصري في المختبرات الطبية، واستخراج البيانات الكمية من الصور الطبية. ومع ذلك، فإن النقاش حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تستخدم رقائق الذاكرة في مادة الدماغ يكتسب شعبية بين علماء الأبحاث.

يتبع نمو أنسجة المخ في المختبرات عملية محددة، ولكن دمجها مع الذكاء الاصطناعي يفتح إمكانيات جديدة في البحوث الطبية. عضويات الدماغ البشري، والمعروفة أيضًا باسم HBOs، هي كيانات بيولوجية ثلاثية الأبعاد يتم زراعتها في المختبرات لتكرار بنية ووظائف الدماغ البشري البالغ. في حين تم تطوير HBOs في الأصل للبحث السريري، إلا أنه يتم الآن دراستها بحثًا عن الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي في التعزيز العقلي والجسدي.

يعد استخدام رقائق الذاكرة جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي في الشبكات العصبية الاصطناعية القائمة على أنسجة المخ أمرًا حيويًا أيضًا. ويهدف هذا النهج إلى محاكاة آليات معالجة المعلومات وحفظها واسترجاعها في الدماغ. تتمتع الشبكات العصبية الاصطناعية بالقدرة على حل مشكلات العالم الحقيقي في مختلف الصناعات.

وعلى الرغم من التقدم في هذه التقنيات، إلا أن المخاوف الأخلاقية لا تزال قائمة. إن التأثير على الأشخاص الخاضعين للاختبار، مثل القرود، يثير اعتبارات أخلاقية. ومع ذلك، يواصل العلماء استكشاف إمكانيات دمج الذكاء الاصطناعي مع مادة الدماغ. وفي التجارب الأخيرة، نجح الباحثون في الجمع بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأكسجين عالي الضغط، مما أدى إلى إنشاء جهاز قادر على قراءة نشاط الدماغ وتحفيزه بالإشارات الكهربائية. تعلمت شبكة HBO المحسنة هذه لعب لعبة كمبيوتر في خمس دقائق فقط.

يفتح تكامل الذكاء الاصطناعي وأنسجة المخ إمكانيات جديدة لنماذج الشبكات العصبية. من خلال نمذجة الإشارات المتصاعدة بين الخلايا العصبية في شبكاتها، يمكن للباحثين محاكاة أنشطة الدماغ والتحقيق في الشبكات العصبية في سياق بيولوجي. ولهذه التطورات آثار على مجالات مثل الروبوتات، وواجهات الدماغ والآلة، واكتشاف الأدوية.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الأسئلة الأخلاقية المحيطة بالجمع بين أجهزة HBO، والذكاء الاصطناعي، والجسم البشري. إن الدماغ عضو معقد، والتدخل في عملياته الطبيعية يثير المخاوف بشأن تغيير "تصميم الله". إن هدف إعادة إنتاج الوعي الإنساني وكشف أسراره يثير أيضًا معضلات أخلاقية.

في الختام، فإن التكامل بين HBOs والذكاء الاصطناعي ينطوي على إمكانات هائلة ولكن يجب تنظيمه ضمن الحدود الطبية والقانونية. وينبغي أن يركز على العلاج الطبي بدلاً من التركيز على التحسين العقلي فقط، خاصة بالنسبة للأفراد الذين لا يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقاً. تلعب الهيئات التنظيمية دورًا حاسمًا في ضمان التطوير المسؤول لهذه التقنيات وتنفيذها.

مصادر:

– الدكتور ثيودور كاراسيك، مستشار أول لشركة Gulf State Analytics في واشنطن