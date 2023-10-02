صعود الحوسبة الحيوية: استكشاف الاعتبارات المحتملة والأخلاقية

يمثل ظهور الحوسبة الحيوية، وهي تقنية تستخدم الأجزاء البيولوجية كأجهزة في الأجهزة الحسابية، قفزة ثورية في مجال التكنولوجيا. يحث فريق دولي من المتخصصين، بالتعاون مع مبتكري DishBrain، وهو جهاز يتكون من خلايا دماغية حية تعلمت لعب لعبة Pong، المجتمع على التوقف وفهم وتسخير قوة هذه التكنولوجيا الجديدة بشكل مسؤول.

تثير الأبعاد الأخلاقية للحوسبة الحيوية أسئلة فلسفية مهمة حول الوعي البشري والحياة. إن مفهوم ما يعتبر "واعيًا" في سياق تكنولوجيا اليوم لا يزال دون معالجة إلى حد كبير. تحمل الأوصاف المختلفة للوعي أو الذكاء آثارًا مختلفة على الأنظمة الذكية ذات الأساس البيولوجي. وقد تكون القدرة على المعاناة، وليس التفكير أو الكلام، عاملاً أكثر أهمية عند النظر في الوضع الأخلاقي لهذه الأنظمة.

تمتد التطبيقات المحتملة للحوسبة الحيوية إلى ما هو أبعد من إنشاء الآلات الذكية. على سبيل المثال، يتمتع DishBrain بالقدرة على تعزيز فهمنا لأمراض مثل الصرع والخرف. ومن خلال استخدام خطوط خلايا أكثر تنوعًا، يمكن للنماذج المستقبلية لفحص الأدوية أن تكون أكثر تمثيلاً للمرضى في العالم الحقيقي، مما يؤدي إلى تطوير أسرع وأفضل للأدوية.

فضلاً عن ذلك فإن التأثيرات البيئية المترتبة على الحوسبة الحيوية عميقة. تستهلك الحوسبة التقليدية القائمة على السيليكون كميات كبيرة من الطاقة، في حين يعمل الدماغ البشري بقدرة 20 واط فقط. ومن خلال استكشاف بدائل الحوسبة الحيوية لمهام المعالجة، المعروفة بكفاءتها في استخدام الطاقة، يمكن لصناعة تكنولوجيا المعلومات أن تساهم في تقليل انبعاثات الكربون.

يفتح هذا المجال من الحوسبة الحيوية إمكانيات جديدة للتقدم التكنولوجي مع إثارة الاعتبارات الأخلاقية الهامة. ويتطلب الأمر فحصًا دقيقًا واتباع نهج مسؤول لضمان بحث هذه التكنولوجيا وتطبيقها بشكل أخلاقي ومستدام.

مصادر:

– المقال الأصلي : [ المقال المصدر ]

– المختبر القشري: [المصدر]

– جامعة أكسفورد: [المصدر]

– جامعة سنغافورة الوطنية : [المصدر]

– معهد مردوخ لأبحاث الأطفال وجامعة ملبورن: [المصدر]

– دراسة منشورة في مجلة Biotechnology Advances.