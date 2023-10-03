ESTCube-2: القمر الصناعي التالي لإستونيا بأهداف طموحة

ESTCube-2، وهو قمر صناعي بحجم علبة الأحذية تم تطويره وبناؤه من قبل طلاب جامعيين من جامعة تارتو، سوف يطير قريبًا على متن منصة الإطلاق Vega VV23 الأوروبية. ولهذا القمر الصناعي الصغير أهداف طموحة، بما في ذلك إجراء مسوحات للنباتات الإستونية وعرض تقنية "فرامل البلازما" في المدار.

تعد تقنية مكابح البلازما، والمعروفة أيضًا باسم الشراع الكهربائي (E-sail)، طريقة خالية من الدفع لاستكشاف النظام الشمسي. يستخدم الشراع الإلكتروني، الذي طوره بيكا جانهونين، الشحن الكهروستاتيكي لصد بروتونات الرياح الشمسية، وبالتالي اكتساب الزخم. في حالة ESTCube-2، تتكون مكابح البلازما من خط طويل من الألومنيوم المتشابك الذي يصبح مشحونًا، مما يخلق سحبًا كهروستاتيكيًا في طبقة الأيونوسفير. سيؤدي هذا السحب إلى اضمحلال مدار القمر الصناعي، مما يؤدي في النهاية إلى خروجه من المدار.

توفر مكابح البلازما حلاً فعالاً من حيث التكلفة وخفيف الوزن لإزالة الأقمار الصناعية من المدار بعد انتهاء مهامها. يقلل تصميم الحبل الدقيق الخاص بـ ESTCube-2، المزود بأسلاك زائدة عن الحاجة، من خطر الانكسار في الفضاء بسبب النيازك الدقيقة أو غيرها من المخاطر.

بالإضافة إلى اختبار مكابح البلازما، يحمل ESTCube-2 كاميرات صغيرة صنعها الطلاب لمسح النباتات الإستونية وحمولة مواد للتحقيق في التأثيرات التآكلية لـ "الأكسجين الذري" الموجود في الجزء العلوي من الغلاف الجوي. ويتضمن أيضًا راديوًا محددًا بالبرمجيات لاختبارات راديو الهواة.

سيكون ESTCube-2 جزءًا من خدمة مهمة المركبة الفضائية الصغيرة فيغا، وهي خدمة مشاركة للأقمار الصناعية الصغيرة. وقد تم اختياره من خلال برنامج العرض التوضيحي/التحقق في المدار التابع للمفوضية الأوروبية، والذي يسمح بإجراء اختبار مداري مبكر للتكنولوجيات الجديدة.

المهمة هي نتيجة ثماني سنوات من أعمال التطوير التي قام بها فريق ESTCube-2 وتضم أكثر من 600 طالب من مستويات دراسية مختلفة. تم تجهيز القمر الصناعي بمحرك نشر أقوى وأكثر قوة، لمعالجة مشكلة المحرك التي أثرت على سابقه، ESTCube-1.

إذا نجحت، فإن تقنية مكابح البلازما الخاصة بـ ESTCube-2 يمكن أن تمهد الطريق لإخراج الأقمار الصناعية من مدارها بكفاءة والمساهمة في تنظيف بيئة المدار الأرضي المنخفض. تم تصميم مهمة متابعة تسمى ESTCube-LuNa لاختبار تقنية الشراع الإلكتروني خارج مدار الأرض للدفع في الفضاء السحيق.

مصادر:

– جامعة تارتو

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)