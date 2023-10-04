القمر الصناعي ESTCube-2 في إستونيا لعرض تقنية مكابح البلازما

يستعد ESTCube-2، القمر الصناعي الإستوني الجديد، للإطلاق في مهمة طموحة لعرض فعالية تكنولوجيا مكابح البلازما في إخراج الأقمار الصناعية من مدارها وتقليل الحطام الفضائي. بالإضافة إلى هذا العرض الرائد، سيستخدم ESTCube-2 أيضًا تقنية الشراع الكهربائي (e-sail) لأول مرة.

يعد الشراع الإلكتروني، الذي طوره بيكا جانهونن من المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية، آلية خالية من الوقود الدافع لاستكشاف النظام الشمسي. يتكون الشراع الإلكتروني للقمر الصناعي من خط ربط من الألومنيوم يبلغ طوله 50 مترًا، ويتكون من أسلاك يبلغ قطرها 50 ميكرومترًا، وهي ليست أكبر من متوسط ​​شعرة الإنسان.

في المدار الأرضي المنخفض، سوف يقوم الحبل المشحون بصد البلازما في طبقة الأيونوسفير، مما يخلق تأثير الكبح الذي يبطئ القمر الصناعي. ونتيجة لذلك، يمكن لجاذبية الأرض أن تسحبها إلى عمق الغلاف الجوي، حيث سيؤدي السحب الجوي في النهاية إلى احتراقها. ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية برمتها أقل من عامين.

إذا نجحت، فسوف تثبت هذه المهمة فعالية التكلفة وكفاءة تكنولوجيا مكابح البلازما في إخراج الأقمار الصناعية من مدارها بعد انتهاء عمرها الإنتاجي. يوفر تصميم الحبل الدقيق الخاص بـ ESTCube-2 تكرارًا إضافيًا مع سلكين متوازيين وسلكين متعرجين، مما يقلل من خطر الانطباق في الفضاء بسبب النيازك الدقيقة أو غيرها من المخاطر.

ESTCube-2 هو قمر CubeSat مكون من ثلاث وحدات، وهو قمر صناعي منخفض التكلفة يتكون من وحدات بحجم صندوق يبلغ 10 سم. وقد تم تصميمه وبنائه من قبل فريق من الطلاب المتطوعين من جامعة تارتو في إستونيا، بإشراف مرصد تارتو.

وبصرف النظر عن مهمته خارج المدار، سيقوم ESTCube-2 أيضًا بمسح النباتات الإستونية، والتحقيق في التأثيرات التآكلية للأكسجين الذري على 16 مادة مختلفة، وإرسال راديو محدد بالبرمجيات لاختبارات راديو الهواة.

يتبع هذا القمر الصناعي محاولة إستونيا السابقة، ESTCube-1، والتي فشلت في نشر حمولة الشراع الإلكتروني في عام 2013. وقد خصص فريق ESTCube-2 ثماني سنوات لتطوير القمر الصناعي وأتيحت له فرصة أخرى لاختبار مفهوم الدفع الشراعي الإلكتروني الثوري في يدور في مدار.

بمجرد إطلاقه، سيتم حمل ESTCube-2 على متن رحلة Vega VV23 التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية من ميناء غويانا الفرنسي الفضائي. تمثل هذه المهمة الخطوة الأولى نحو استخدام تكنولوجيا مكابح البلازما في استكشاف الفضاء وإمكانية الدفع في الفضاء السحيق في المستقبل.

مصادر:

– المقال: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-09/uoet-ecf092221.php