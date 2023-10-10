القمر الصناعي الطلابي الإستوني، ESTCube-2، تم إطلاقه إلى مداره بواسطة وكالة الفضاء الأوروبية

تم نقل القمر الصناعي الطلابي الإستوني، ESTCube-2، بنجاح إلى مداره على متن مركبة الإطلاق Vega التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية. تم تطوير ESTCube-2 من قبل عشاق الفضاء والطلاب، وهو خليفة أول قمر صناعي في إستونيا، EScube-1، الذي تم إطلاقه في عام 2013 وأكمل مهمة استغرقت عامين.

كان مشروع ESTCube-2 بقيادة جامعة تارتو، بدعم من مرصد تارتو. هدف الفريق هو وضع تكنولوجيا الفضاء الإستونية على الساحة الدولية وتطوير وبناء وإطلاق مهمات الأقمار الصناعية النانوية العلمية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تهدف إلى تعزيز العلوم في المدارس وبين الجمهور على نطاق أوسع.

يتكون القمر الصناعي ESTCube-2 المكون من ثلاث وحدات من ثلاثة مكعبات بأبعاد 10 × 10 × 10 سنتيمتر، ويبلغ وزنها الإجمالي 4.5 كجم. تم تطوير وحدة إلكترونيات الطيران والمنصة وتكامل التجارب من قبل فريق ESTCube-2، في حين تم تطوير التجارب العلمية نفسها من قبل المنظمات الشريكة.

أحد الأهداف الأساسية لـ ESTCube-2 هو اختبار التقنيات التي تساعد في معالجة المشكلات المختلفة المتعلقة باستكشاف الفضاء. الحمولة الرئيسية للقمر الصناعي هي تجربة مكابح البلازما، التي طورها المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية، والتي تهدف إلى تخفيف الحطام الفضائي في مدار الأرض المنخفض. تعمل مكابح البلازما بشكل مشابه للشراع الكهربائي، حيث تعمل كمكابح في الغلاف الأيوني للأرض وشراع في الرياح الشمسية.

وإلى جانب تجربة فرامل البلازما، يحمل القمر الصناعي أيضًا كاميرتين لمراقبة الأرض ويجري اختبارات تآكل المواد في الفضاء. يدور ESTCube-2 حول الأرض 14 مرة يوميًا، ويمر ما يقرب من ثمانية إلى عشرة منها فوق إستونيا، مما يوفر للعلماء نافذة مدتها سبع دقائق لالتقاط الإشارات.

المصادر: BNS، مرصد تارتو