حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

إطلاق قمرين صناعيين متطورين لتعزيز مراقبة الأرض وتكنولوجيا الفضاء

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 9، 2023
إطلاق قمرين صناعيين متطورين لتعزيز مراقبة الأرض وتكنولوجيا الفضاء

أبلغت وكالة الفضاء الأوروبية عن الإطلاق الناجح لساتلين متطورين، THEOS-2 وTriton، الأمر الذي سيعزز إلى حد كبير قدراتنا على مراقبة الأرض ويتقدم تكنولوجيا الفضاء. بالإضافة إلى هذه الأقمار الصناعية الرئيسية، تم أيضًا نشر مجموعة من الأقمار الصناعية الثانوية، بما في ذلك CubeSats المبتكرة، خلال نفس المهمة، مما أدى إلى توسيع فهمنا لكوكبنا وما وراءه.

THEOS-2، أو القمر الصناعي التايلاندي لنظام مراقبة الأرض -2، هو جهد تعاوني بين شركة إيرباص ووكالة تطوير المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الفضاء في تايلاند. وسيلعب قمر المراقبة هذا، وهو الأكبر من بين قمرين في سلسلته، دورًا حاسمًا في توفير المعلومات الحيوية لوزارة الزراعة في تايلاند. وسيوفر بيانات عن موارد المياه، وأنماط الطقس، واستخدام الأراضي، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة للتخطيط والإدارة للقطاع الزراعي في البلاد.

يمثل ترايتون، المعروف سابقًا باسم FORMOSAT-7R، إنجازًا هامًا لوكالة الفضاء التايوانية (TASA). وسيركز هذا القمر الصناعي على جمع الإشارات التي ترتد عن سطح البحر لحساب مجالات الرياح فوق محيطات العالم. وستتم مشاركة البيانات التي تم جمعها مع إدارة الطقس المركزية في تايوان، مما يساهم بشكل كبير في دقة توقعات شدة الإعصار والتنبؤ بمساراته.

تم نشر كل من THEOS-2 وTriton في مدارات متزامنة مع الشمس، مما يضمن مرورهما باستمرار فوق نفس المواقع الأرضية في نفس الأوقات كل يوم. يسمح هذا الوضع بمراقبة دقيقة وموثوقة مع مرور الوقت، مما يوفر معلومات قيمة لمختلف التطبيقات.

استخدمت مهمة الإطلاق مركبة الإطلاق Vega التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والمعروفة بقدرتها على وضع أقمار صناعية متوسطة الحجم في مدارات قطبية منخفضة حول الأرض. وإلى جانب الأقمار الصناعية الرئيسية، كان من المقرر نشر عشرة أقمار صناعية ثانوية أصغر. تم تلقي تأكيد لثمانية من هذه الأقمار الصناعية، بينما ينتظر تأكيد القمرين المتبقيين.

وتشمل هذه الأقمار الصناعية الثانوية Proba-V Companion CubeSat، الذي سيقوم بمراقبة الغطاء النباتي العالمي للمساهمة ببيانات قيمة للغطاء الأرضي وتحليل الغطاء النباتي. سوف يُظهر CubeSat PRETTY (Passive REflecTomeTry and Dosimetry) قدرته على قياس الجليد البحري والمعلمات الأخرى باستخدام إشارات نظام الملاحة العالمي التي ترتد عن الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، تحمل الأقمار الصناعية ∑yndeo-1 و∑yndeo-2 CubeSats تقنيات مبتكرة، مثل حزمة نفاثة البلازما وأداة مغناطيسية فائقة الحساسية. تعتبر هذه الأقمار الصناعية ضرورية لاختبار أحدث تقنيات الفضاء، والتي سيتم استخدام بعضها في كوكبة LISA المستقبلية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية للكشف عن موجات الجاذبية.

علاوة على ذلك، فإن مساهمة إستونيا في المهمة هي القمر الصناعي ESTCube-2، وهو قمر صناعي بحجم صندوق الأحذية سيقوم بمسح النباتات الإستونية وإجراء اختبار في المدار لحبل "الشراع الإلكتروني" لتقليل الحطام الفضائي. وأخيرًا، تتكون أنظمة الأقمار الصناعية النانوية المتقدمة لأبحاث مراقبة الأرض (ANSER) من ثلاثة أقمار صناعية مكعبة تعمل معًا لتوفير رؤى قيمة حول محتويات المسطحات المائية، بما في ذلك مستويات التلوث ووجود الكائنات الحية الدقيقة الضارة.

تمثل هذه الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها حديثًا تقدمًا كبيرًا في قدرتنا على مراقبة جوانب مختلفة من الأرض، بدءًا من التخطيط الزراعي في تايلاند إلى التنبؤ بالأعاصير في تايوان واختبار التكنولوجيا المتطورة في الفضاء. ومع بدء هذه الأقمار الصناعية مهامها، فإنها تعد بتوسيع فهمنا لكوكبنا والكون خارجه.

التعاريف:
1. CubeSat: قمر صناعي صغير بتصميم على شكل مكعب يبلغ قياسه عادةً 10 سم على كل جانب.
2. المدار المتزامن مع الشمس: مدار يمر فيه القمر الصناعي فوق نفس النقاط على الأرض في نفس التوقيت الشمسي المحلي، مما يتيح عادةً ظروف مراقبة متسقة.
3. موجة الجاذبية: اضطراب في نسيج الزمكان ناجم عن تسارع الأجرام السماوية الضخمة، مثل اندماج الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية.

مصادر:
– وكالة الفضاء الأوروبية. (لا يوجد عنوان URL متاح)
- ايرباص
- وكالة تطوير المعلوماتية الجغرافية وتكنولوجيا الفضاء في تايلاند
– وكالة الفضاء التايوانية

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

ينبوع الشباب النجمي ذو تاريخ التكوين المضطرب في مركز مجرتنا

أكتوبر 10، 2023 غابرييل بوتا
علوم

يجد العلماء دليلاً على وجود صبغة الزنجبيل في الضفادع المتحجرة

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا
علوم

مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غني بالمعادن

أكتوبر 10، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

ينبوع الشباب النجمي ذو تاريخ التكوين المضطرب في مركز مجرتنا

أكتوبر 10، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

يجد العلماء دليلاً على وجود صبغة الزنجبيل في الضفادع المتحجرة

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غني بالمعادن

أكتوبر 10، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

يستخدم علماء الفيزياء الفلكية تلسكوب جيمس ويب الفضائي لدراسة نجم متطاير

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات