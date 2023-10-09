إطلاق قمرين صناعيين متطورين لتعزيز مراقبة الأرض وتكنولوجيا الفضاء

أبلغت وكالة الفضاء الأوروبية عن الإطلاق الناجح لساتلين متطورين، THEOS-2 وTriton، الأمر الذي سيعزز إلى حد كبير قدراتنا على مراقبة الأرض ويتقدم تكنولوجيا الفضاء. بالإضافة إلى هذه الأقمار الصناعية الرئيسية، تم أيضًا نشر مجموعة من الأقمار الصناعية الثانوية، بما في ذلك CubeSats المبتكرة، خلال نفس المهمة، مما أدى إلى توسيع فهمنا لكوكبنا وما وراءه.

THEOS-2، أو القمر الصناعي التايلاندي لنظام مراقبة الأرض -2، هو جهد تعاوني بين شركة إيرباص ووكالة تطوير المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا الفضاء في تايلاند. وسيلعب قمر المراقبة هذا، وهو الأكبر من بين قمرين في سلسلته، دورًا حاسمًا في توفير المعلومات الحيوية لوزارة الزراعة في تايلاند. وسيوفر بيانات عن موارد المياه، وأنماط الطقس، واستخدام الأراضي، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة للتخطيط والإدارة للقطاع الزراعي في البلاد.

يمثل ترايتون، المعروف سابقًا باسم FORMOSAT-7R، إنجازًا هامًا لوكالة الفضاء التايوانية (TASA). وسيركز هذا القمر الصناعي على جمع الإشارات التي ترتد عن سطح البحر لحساب مجالات الرياح فوق محيطات العالم. وستتم مشاركة البيانات التي تم جمعها مع إدارة الطقس المركزية في تايوان، مما يساهم بشكل كبير في دقة توقعات شدة الإعصار والتنبؤ بمساراته.

تم نشر كل من THEOS-2 وTriton في مدارات متزامنة مع الشمس، مما يضمن مرورهما باستمرار فوق نفس المواقع الأرضية في نفس الأوقات كل يوم. يسمح هذا الوضع بمراقبة دقيقة وموثوقة مع مرور الوقت، مما يوفر معلومات قيمة لمختلف التطبيقات.

استخدمت مهمة الإطلاق مركبة الإطلاق Vega التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والمعروفة بقدرتها على وضع أقمار صناعية متوسطة الحجم في مدارات قطبية منخفضة حول الأرض. وإلى جانب الأقمار الصناعية الرئيسية، كان من المقرر نشر عشرة أقمار صناعية ثانوية أصغر. تم تلقي تأكيد لثمانية من هذه الأقمار الصناعية، بينما ينتظر تأكيد القمرين المتبقيين.

وتشمل هذه الأقمار الصناعية الثانوية Proba-V Companion CubeSat، الذي سيقوم بمراقبة الغطاء النباتي العالمي للمساهمة ببيانات قيمة للغطاء الأرضي وتحليل الغطاء النباتي. سوف يُظهر CubeSat PRETTY (Passive REflecTomeTry and Dosimetry) قدرته على قياس الجليد البحري والمعلمات الأخرى باستخدام إشارات نظام الملاحة العالمي التي ترتد عن الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، تحمل الأقمار الصناعية ∑yndeo-1 و∑yndeo-2 CubeSats تقنيات مبتكرة، مثل حزمة نفاثة البلازما وأداة مغناطيسية فائقة الحساسية. تعتبر هذه الأقمار الصناعية ضرورية لاختبار أحدث تقنيات الفضاء، والتي سيتم استخدام بعضها في كوكبة LISA المستقبلية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية للكشف عن موجات الجاذبية.

علاوة على ذلك، فإن مساهمة إستونيا في المهمة هي القمر الصناعي ESTCube-2، وهو قمر صناعي بحجم صندوق الأحذية سيقوم بمسح النباتات الإستونية وإجراء اختبار في المدار لحبل "الشراع الإلكتروني" لتقليل الحطام الفضائي. وأخيرًا، تتكون أنظمة الأقمار الصناعية النانوية المتقدمة لأبحاث مراقبة الأرض (ANSER) من ثلاثة أقمار صناعية مكعبة تعمل معًا لتوفير رؤى قيمة حول محتويات المسطحات المائية، بما في ذلك مستويات التلوث ووجود الكائنات الحية الدقيقة الضارة.

تمثل هذه الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها حديثًا تقدمًا كبيرًا في قدرتنا على مراقبة جوانب مختلفة من الأرض، بدءًا من التخطيط الزراعي في تايلاند إلى التنبؤ بالأعاصير في تايوان واختبار التكنولوجيا المتطورة في الفضاء. ومع بدء هذه الأقمار الصناعية مهامها، فإنها تعد بتوسيع فهمنا لكوكبنا والكون خارجه.

التعاريف:

1. CubeSat: قمر صناعي صغير بتصميم على شكل مكعب يبلغ قياسه عادةً 10 سم على كل جانب.

2. المدار المتزامن مع الشمس: مدار يمر فيه القمر الصناعي فوق نفس النقاط على الأرض في نفس التوقيت الشمسي المحلي، مما يتيح عادةً ظروف مراقبة متسقة.

3. موجة الجاذبية: اضطراب في نسيج الزمكان ناجم عن تسارع الأجرام السماوية الضخمة، مثل اندماج الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية. (لا يوجد عنوان URL متاح)

- ايرباص

- وكالة تطوير المعلوماتية الجغرافية وتكنولوجيا الفضاء في تايلاند

– وكالة الفضاء التايوانية