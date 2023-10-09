أطلقت شركة Arianespace بنجاح 12 قمرًا صناعيًا إلى المدار عبر صاروخ Vega

نجحت شركة Arianespace في إطلاق 12 قمرًا صناعيًا إلى مدار أرضي منخفض من خلال إطلاق صاروخ Vega من ميناء فضائي في غيانا الفرنسية مساء الأحد. وتضمن الإطلاق فصل القمر الصناعي التايلاندي للمراقبة البصرية، THEOS-2، والقمر الصناعي للطقس التايواني، تريتون. وفي وقت لاحق، أطلق الصاروخ عشرة أقمار صناعية مكعبة إضافية من العملاء، بما في ذلك المفوضية الأوروبية.

كان هذا الإطلاق هو المحاولة الثانية لآريان سبيس، حيث تم إلغاء الإطلاق السابق في 6 أكتوبر بسبب قياس تجاوز الحد الأقصى أثناء العد التنازلي. وبعد الإطلاق الناجح، سيعمل THEOS-2، الذي صنعته شركة إيرباص لصالح وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات الجغرافية والفضاء في تايلاند (GISTDA)، جنبًا إلى جنب مع THEOS-2A لتوفير معلومات قيمة عن موارد المياه والطقس والأراضي لوزارة الزراعة التايلاندية.

ومن ناحية أخرى، ستقوم شركة تريتون بجمع بيانات مجال الرياح فوق المحيط لصالح إدارة الطقس المركزية في تايوان، مما يتيح تنبؤات أكثر دقة للأعاصير. وستتم مشاركة البيانات المجمعة مع مجتمع الأرصاد الجوية العالمي.

يُشار إلى Vega، التي تقوم بإطلاق الأقمار الصناعية منذ عام 2012، باسم "منصة الإطلاق الصغيرة" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA). وتتفوق في وضع الأقمار الصناعية متوسطة الحجم في مدارات قطبية منخفضة للأرض، مما يجعلها مثالية للمهام العلمية ومهام مراقبة الأرض. وبالمقارنة، فإن Vega-C، وهو قاذفة أخرى تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، متوقف حاليًا عن الأرض بينما يقوم المهندسون بالتحقيق في إعادة تصميم فوهته الفاشلة.

ومن بين الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها ثلاثة أقمار صناعية مكعبة من المفوضية الأوروبية. أحد هذه الأقمار، وهو ESTCube-2 في إستونيا، هو قمر صناعي بحجم صندوق الأحذية تم تطويره من قبل الطلاب الجامعيين. إذا نجحت، فسوف تصبح أول عرض في المدار لتكنولوجيا مكابح البلازما، مما يمكّن المركبة الفضائية من المناورة وتجنب الحطام الفضائي من خلال استخدام نظام شراع كهربائي خالٍ من الوقود الدافع. يعتمد نظام الكبح المبتكر هذا على حبل مشحون يتكون من خطوط ألومنيوم متشابكة، يبلغ طول كل منها 30 مترًا ورقيقة مثل شعرة الإنسان.

مصادر:

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التعاريف:

- الأقمار الصناعية المكعبة: أقمار صناعية صغيرة ذات أبعاد موحدة (عادة 10x10x10 سم) مصممة لأغراض أبحاث الفضاء والأغراض التعليمية.

– المفوضية الأوروبية: السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المسؤولة عن اقتراح التشريعات وتنفيذ القرارات.

- مدار أرضي منخفض: منطقة من الفضاء تقع على بعد حوالي 2,000 كيلومتر فوق سطح الأرض حيث تدور الأقمار الصناعية وتجري فيها معظم الرحلات الفضائية البشرية.

- الأيونوسفير: جزء من الغلاف الجوي العلوي للأرض، يتراوح ارتفاعه من حوالي 60 كيلومتراً إلى 1,000 كيلومتر، حيث تتواجد الأيونات والإلكترونات الحرة بسبب الإشعاع الشمسي والكوني.