فيديو رائع يكشف عن "متاهة الليل" الغامضة على كوكب المريخ

أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مقطع فيديو مذهلًا يأخذ المشاهدين في رحلة آسرة عبر "متاهة الليل" على سطح المريخ. يبلغ طول هذه الأعجوبة الجيولوجية 2,500 ميل، وتعادل مساحة إيطاليا.

يوفر الفيديو، الذي تم التقاطه بواسطة كاميرا الستيريو عالية الدقة (HRSC) الخاصة بالمركبة الفضائية Mars Express، تحليقًا رائعًا للمناظر الطبيعية للمريخ. يقع "متاهة الليل" بين فاليس مارينريس، نسخة المريخ من جراند كانيون على الأرض، وأطول بركان في النظام الشمسي في منطقة ثارسيس، وهو مشهد رائع يستحق المشاهدة.

يتضمن إنشاء الفيديو تجميع صورة فسيفسائية من ثمانية مدارات للمركبة الفضائية Mars Express، مما أدى إلى رؤية مفصلة وغامرة بشكل لا يصدق لسطح الكوكب. إحدى الميزات البارزة التي تم تسليط الضوء عليها في الفيديو هي وجود التكوينات الجيولوجية المرئية "graben". هذه الأجزاء هي أجزاء من قشرة المريخ التي غرقت بين خطي صدع، نتيجة لتمدد قشرة الكوكب أو انقسامها.

يمكن أن يعزى تكوين هذه المناظر الطبيعية الرائعة إلى النشاط البركاني المكثف الذي يحدث في منطقة ثارسيس القريبة. تتسبب العمليات البركانية في ارتفاع أجزاء من قشرة المريخ وتعرضها للضغط التكتوني، مما يؤدي إلى ترقق سطح المريخ وتصدعه وهبوطه.

يعرض الفيديو أيضًا هضابًا عالية تمثل مستوى السطح الأصلي للكوكب. تساهم هذه الهضاب، التي تحولت بسبب النشاط البركاني، في تضاريس "متاهة الليل" المذهلة. ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، يمكن أن يصل عرض الوديان الموجودة داخل هذه الأعجوبة الجيولوجية إلى 30 كيلومترا وأعماقها ستة أمتار، مما يضيف إلى الطبيعة الجذابة للمناظر الطبيعية الجيولوجية للمريخ.

وكانت مهمة Mars Express، التي بدأت في عام 2003، ذات حضور أساسي في المدار حول المريخ لأكثر من عقدين من الزمن. وتشمل أهدافها رسم خرائط لسطح المريخ، وإجراء الدراسات المعدنية، وتحليل الغلاف الجوي الرقيق للكوكب، واستكشاف باطن سطح المريخ، ودراسة التفاعلات داخل بيئة المريخ.

يقدم هذا الفيديو الرائع لمحة فريدة عن عجائب المريخ الغامضة والواسعة، مما يوفر رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي للكوكب والعمليات المستمرة.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)