رحلة CubeSats: طريقة جديدة تم اختبارها للهبوط على الكويكب

بعد عام من الآن، من المقرر أن تطلق وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مهمة هيرا، والتي ستكون ثاني مركبة فضائية مأهولة لاستكشاف الكويكب ديديموس. بينما اصطدمت مهمة DART التابعة لناسا سابقًا بقمر ديديموس ديمورفوس، تهدف هيرا إلى التحقيق في الحفرة التي خلفتها الارتطام وإلقاء الضوء على دفاع الكواكب ضد الكويكبات.

كجزء من برنامج الدفاع الكوكبي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، تتمثل مهمة هيرا الأساسية في دراسة تأثيرات مهمة DART على ديمورفوس وديديموس، مما يساعد العلماء على تعلم المزيد حول إحباط تهديدات الكويكبات المحتملة للأرض. بالإضافة إلى ذلك، هيرا بمثابة مهمة تجريبية للتكنولوجيا، حيث تقدم طريقة هبوط فريدة تُعرف باسم الهبوط الباليستي القوي.

يطرح الهبوط على كويكب يدور بأقل قدر من الجاذبية العديد من التحديات. سترافق هيرا الأقمار الصناعية، وميلاني، ويوفنتوس، التي يبلغ وزن كل منها حوالي 12 كجم، وستستخدم أدواتها لتعزيز دراسة الكويكب الثنائي. تشتمل هذه الأدوات على مقياس الطيف، ومقياس الجاذبية الحرارية للكشف عن المواد المتطايرة والمواد العضوية، ورادار لفحص البنية الداخلية للديمورفوس، ومقياس الجاذبية. وستساعد الكاميرات وأجهزة الراديو أيضًا في عملية الامتحان، والتي من المتوقع أن تستمر حوالي ستة أشهر.

في ختام مهمتهم، من المقرر أن يحاول ميلاني ويوفنتوس الهبوط على ديمورفوس. تقدم ورقة بحثية حديثة للمؤلف الرئيسي Iosto Fodde من جامعة جلاسكو بعنوان "تصميم وتحليل الهبوط الباليستي القوي على الجزء الثانوي من الكويكب الثنائي" طريقة جديدة للأقمار الصناعية CubeSats لتحقيق هبوط ناجح.

يشير الهبوط الباليستي القوي إلى تقنية الهبوط غير الآلية. من خلال استخدام تقنية الاستيفاء تشيبيشيف (NCI) غير التدخلية، تحسب CubeSats معدل نمو الحالات المحتملة بمرور الوقت. ويساعد ذلك في تقييد سرعات وزوايا التأثير، مما يؤدي إلى تحسين مسار الهبوط. والنتيجة هي زيادة بنسبة 20% في نجاح الهبوط وانخفاض كبير في أثر الهبوط مقارنة بالطرق التقليدية.

في حين أن المهام المعقدة والمكلفة مثل مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا سلطت الضوء على أهمية عودة عينة الكويكب إلى الأرض، يؤكد مؤلفو الورقة على أن هبوط المركبات الفضائية الأساسية على الكويكبات ينتج عنه بيانات علمية قيمة. توفر عمليات الهبوط هذه نظرة ثاقبة للبنية الداخلية وخصائص المواد للكويكبات مع السماح بإجراء قياسات في الموقع.

مع مهمة هيرا القادمة ومحاولة الهبوط الرائدة التي قامت بها CubeSats، أصبح العلماء والمهندسون متحمسون للتطورات المحتملة في استكشاف الكويكبات. إن معدل نجاح الهبوط المحسن الذي توفره طريقة الهبوط الباليستي القوي يفتح الأبواب أمام المهام المستقبلية ويعزز فهمنا لهذه الأجسام الكونية.

الأسئلةالشائعة

1. ما هو الغرض من مهمة هيرا؟

تهدف مهمة هيرا إلى دراسة تأثيرات مهمة DART التابعة لناسا على الكويكب ديديموس وقمره ديمورفوس كجزء من برنامج الدفاع الكوكبي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

2. ما هي تقنية الهبوط الباليستي القوي؟

يشير الهبوط الباليستي القوي إلى طريقة نزول غير مدعومة بالطاقة حيث تقوم CubeSats بحساب سرعات التأثير والزوايا باستخدام تقنية الاستيفاء Chebyshev غير التدخلية (NCI) لتحسين مسارات الهبوط.

3. كيف سيساهم ميلاني ويوفنتوس في مهمة هيرا؟

ستستخدم أقمار ميلاني ويوفنتوس، CubeSats المصاحبة لهيرا، أدوات مختلفة لتعزيز دراسة الكويكب الثنائي، بما في ذلك مقياس الطيف، ومقياس الجاذبية الحرارية، والرادار، ومقياس الجاذبية، والكاميرات، وأجهزة الراديو.

4. ما هي الفوائد المحتملة للهبوط على سطح الكويكب؟

توفر عمليات الهبوط على سطح الكويكبات بيانات علمية قيمة فيما يتعلق بالبنية الداخلية والخصائص المادية للكويكبات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقياسات في الموقع أن تقدم المزيد من الأفكار حول هذه الأجسام الكونية.

5. ما هي التحسينات التي تقدمها طريقة الهبوط الباليستي القوي؟

بالمقارنة مع الطرق التقليدية، فإن تقنية الهبوط الباليستي القوي تزيد بشكل كبير من معدل نجاح الهبوط بنسبة 20٪ وتقلل من أثر هبوط CubeSats.