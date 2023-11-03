مهمة هيرا التابعة لناسا: هبوط باليستي قوي رائد على الكويكبات

من المقرر أن تدخل مهمة هيرا القادمة التابعة لناسا التاريخ من خلال كونها ثاني مركبة فضائية بشرية تزور الكويكب الثنائي ديديموس. في حين أن هدفها الأساسي هو دراسة الحفرة التي شكلتها مهمة DART التابعة لناسا على قمر ديديموس ديمورفوس، إلا أنها تهدف أيضًا إلى إظهار التكنولوجيا المبتكرة في مجال الدفاع الكوكبي.

للمساعدة في دراستها، سيرافق هيرا قمرين صناعيين من نوع CubeSats، ميلاني ويوفنتوس، اللذين سيقومان بهبوط غير مسبوق على ديمورفوس. قد تبدو فكرة الهبوط على كويكب أمرًا شاقًا، لكن هذه الأقمار الصناعية المكعبة ستوفر رؤى قيمة حول إمكانية الهبوط الناجح بطريقة فعالة من حيث التكلفة وأبسط.

يكمن مفتاح تحقيق عمليات الإنزال هذه في مفهوم عمليات الإنزال الباليستي القوية. على عكس السلالات التقليدية التي تعمل بالطاقة، تعتمد هذه الطريقة على تقنية الاستيفاء تشيبيشيف غير التدخلية (NCI). من خلال حساب معدل نمو الحالات المحتملة للمركبة الفضائية مع مرور الوقت، يمكن للأقمار الصناعية CubeSats تحسين مساراتها وزيادة نجاح الهبوط بنسبة 20%، مما يقلل بشكل كبير من أثر الهبوط.

يفتح هذا النهج الرائد للهبوط على الكويكبات إمكانيات جديدة للاستكشاف العلمي. في حين أن المهمات المعقدة مثل OSIRIS-REx التابعة لناسا أثبتت نجاحها في مهمات إعادة العينات، فإن هبوط هيرا الباليستي القوي يُظهر أنه حتى عمليات الهبوط الأساسية للمركبات الفضائية يمكن أن تنتج معرفة علمية قيمة. توفر التفاعلات المباشرة بين سطح المركبة الفضائية معلومات مهمة حول البنية الداخلية للكويكب وخصائص المواد، تكملها قياسات في الموقع.

سيخضع ميلاني ويوفنتوس لدراسة مكثفة لمدة ستة أشهر لديمورفوس وديديموس جنبًا إلى جنب مع هيرا، وذلك باستخدام أدواتهم للتحقيق في نظام الكويكبات الثنائي. وفي نهاية المهمة، سيحاولون الهبوط الجريء على ديمورفوس، وهم مجهزون بالمعرفة السطحية الشاملة التي تم الحصول عليها طوال المهمة.

من خلال مهمة هيرا والهبوط الباليستي القوي، تعمل وكالة ناسا على تجاوز الحدود وإعادة تعريف ما يمكن تحقيقه في مجال استكشاف الكويكبات. تمهد هذه الأساليب المبتكرة الطريق أمام البعثات المستقبلية للدراسة وربما التخفيف من تهديد الكويكبات الخطيرة التي قد تشكل خطراً على الأرض.

أسئلة وأجوبة

ما هو الهبوط الباليستي القوي؟

الهبوط الباليستي القوي هو وسيلة للهبوط على الكويكبات التي لا تعتمد على الهبوط الآلي. إنها تستخدم تقنية الاستيفاء Chebyshev غير التدخلية (NCI) لتحسين المسارات وزيادة نجاح الهبوط.

ما هي الكويكبات التي ستستكشفها مهمة هيرا؟

ستقوم مهمة هيرا باستكشاف الكويكب الثنائي ديديموس وقمره ديمورفوس.

ما هو هدف CubeSats ميلاني ويوفنتوس؟

وسيقوم ميلاني ويوفنتوس، المرافقان لمهمة هيرا، بالهبوط على ديمورفوس لجمع بيانات علمية قيمة حول البنية الداخلية للكويكب وخصائص المواد.

كيف تساهم مهمة هيرا في الدفاع عن الكواكب؟

تهدف مهمة هيرا إلى دراسة الحفرة الناتجة عن تأثير مهمة DART التابعة لناسا على ديمورفوس. ومن خلال فهم آثار هذا الاصطدام، يمكن للعلماء الحصول على رؤى ثاقبة حول استراتيجيات إبعاد الكويكبات الخطيرة التي قد تهدد الأرض.

(المصدر: أرخايف)