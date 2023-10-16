اكتشف مرصد غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية نصف مليون نجم جديد

أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مؤخرًا بيانات جديدة من مرصد غايا التابع لها، وكشفت عن اكتشاف أكثر من نصف مليون نجم غير معروف سابقًا وأكثر من 150,000 ألف كويكب. تعد هذه البيانات جزءًا من الإصدار الثالث لبيانات Gaia، حيث سيتم الإصدار الأول في يونيو 2022. وتقع هذه النجوم المكتشفة حديثًا داخل Omega Centauri، وهو أكبر مجموعة كروية من النجوم مرئية من الأرض، وتقع على بعد حوالي 17,000 سنة ضوئية.

وقد وثقت الملاحظات الأخيرة التي أجراها جايا ما مجموعه 1.8 مليون نجم داخل أوميغا قنطورس، وكانت هذه النجوم الجديدة أكثر خفوتًا نسبيًا من تلك التي اكتشفتها وكالة الفضاء الأوروبية سابقًا. وعلى وجه التحديد، فإن النجوم المكتشفة حديثًا أضعف بـ 15 مرة من نظيراتها في العنقود.

نجحت جايا في تحديد 526,587 نجمًا جديدًا في منطقة أوميغا سنتوري، التي تضم تسع مناطق مكتظة بالسكان. والجدير بالذكر أن المرصد يمكنه الآن مراقبة أكثر من عشرة أضعاف عدد النجوم الموجودة في قلب العنقود. هذه البيانات المكتسبة حديثًا لا تسد الفجوات في رسم خرائط جايا فحسب، بل توفر أيضًا رؤى قيمة حول تكوين النجوم وتطورها.

ويتيح اكتشاف هذه النجوم للباحثين دراسة توزيعها وحركتها، متجاوزة الإمكانات المتوقعة لجايا. بالإضافة إلى ذلك، تمثل هذه النجوم المكتشفة حديثًا واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية التي رصدتها جايا في هذه المنطقة من الفضاء.

على الرغم من أن جايا لم يكن مصممًا في البداية لعلم الكونيات، إلا أن المرصد الموجود في المدار منذ عام 2013، أثبت فعاليته العالية في اكتشاف النجوم. لقد لعبت دورًا حاسمًا في اكتشاف العديد من النجوم من خلال إصدارات بياناتها المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، سهلت جايا إنشاء خريطة شاملة ومفصلة لمجرة درب التبانة، لتكشف عن مجرتنا بتفاصيل غير مسبوقة.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

– مرصد جايا