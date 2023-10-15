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علوم

مرصد جايا يكتشف نصف مليون نجم جديد في مجموعة أوميغا سنتوري

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 15، 2023
مرصد جايا يكتشف نصف مليون نجم جديد في مجموعة أوميغا سنتوري

يقوم مرصد غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية بمهمة إنشاء الخريطة ثلاثية الأبعاد الأكثر تفصيلاً للكون المحلي. في أحدث إصدار لها من البيانات، التقطت Gaia وأصدرت معلومات عن أكثر من 1.8 مليار نجم. ومع ذلك، كانت هناك فجوات في البيانات في المناطق التي توجد بها مجموعات نجمية كثيفة.

تعد العناقيد الكروية، وهي عبارة عن تجمعات كروية تقريبًا للنجوم، من بين أقدم الهياكل في الكون وهي اللبنات الأساسية للمجرات. لسوء الحظ، غالبًا ما تظهر هذه العناقيد كنجوم منفردة من التلسكوبات الأرضية بسبب الاضطرابات الجوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنوى الساطعة للمجموعات الكروية أن تشبع أجهزة الكشف، مما يجعل من الصعب النظر إلى أعماقها.

للتغلب على هذه التحديات، استخدمت جايا طريقة عمل خاصة لرسم خريطة لأكبر مجموعة كروية معروفة، أوميغا سنتوري. وأدى ذلك إلى اكتشاف نصف مليون نجم جديد داخل العنقود. تتجاوز هذه النتيجة قدرات التصميم المخطط لها للأداة وستزود علماء الفلك بفهم أكثر دقة وتفصيلاً للكون.

ستساهم البيانات التي تم جمعها بواسطة ملاحظات غايا في إصدار نتائج غايا الرابع (DR4)، المقرر إصداره في نهاية عام 2025. وسيتضمن هذا الإصدار بيانات من ثماني مناطق إضافية من الفضاء مكتظة بالنجوم، مما يزيد من توسيع معرفتنا بالكون. بالإضافة إلى ذلك، فإن اكتشاف هذه النجوم داخل مجموعة أوميغا سنتوري سيساعد العلماء على تحسين التقديرات لعمر درب التبانة.

علاوة على ذلك، لا تقوم جايا بفهرسة النجوم فحسب، بل أيضًا الأجسام الصغيرة داخل نظامنا الشمسي، مثل الكويكبات. ومع الإصدار التالي للبيانات، من المتوقع أن يضاعف جايا عدد الكويكبات المعروفة، مما يوفر معلومات قيمة حول جوارنا السماوي.

وبشكل عام، فإن مهمة مرصد جايا المستمرة هي تسليط ضوء جديد على اتساع الكون وتعميق فهمنا لتعقيداته.

مصادر:
- البيان الصحفي لمرصد غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية

By غابرييل بوتا

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