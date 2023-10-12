الأعاجيب الجيولوجية لـ Noctis Labyrinthus على المريخ

أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مقطع فيديو محاكاة لرحلة فوق الجزء الشرقي من Noctis Labyrinthus على سطح المريخ، باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة مسبار Mars Express المداري. ويعرض الفيديو السمات الجيولوجية لهذه المنطقة الآسرة.

Noctis Labyrinthus، وتعني "متاهة الليل"، هي شبكة من الوديان تقع بين ثلاثة براكين درعية عملاقة في منطقة ثارسيس في المريخ. تعد منطقة ثارسيس موطنًا للبراكين البارزة مثل أوليمبوس مونس، أطول بركان في النظام الشمسي. وقد لعبت هذه البراكين، إلى جانب النشاط البركاني المكثف في المنطقة، دورًا مهمًا في تشكيل المناظر الطبيعية في Noctis Labyrinthus.

إحدى الميزات الأكثر لفتًا للانتباه في الفيديو هي هياكل الإمساك. هذه الأشياء هي أجزاء من قشرة المريخ التي تراجعت بالنسبة للبيئة المحيطة. وهي نتيجة للنشاط التكتوني الناجم عن ارتفاع القشرة الأرضية بسبب النشاط البركاني. بعض الأودية داخل Noctis Labyrinthus عبارة عن أودية مترابطة، تُعرف باسم Valles Marineris، وهي واحدة من أكبر الأخاديد في النظام الشمسي.

ويسلط الفيديو الضوء أيضًا على النطاق المثير للإعجاب لهذه التكوينات الجيولوجية. يمتد طول Valles Marineris لحوالي 4,000 كيلومتر ويصل عمقه إلى 200 كيلومتر. يمكن أن يصل عرض الوديان الموجودة داخل Noctis Labyrinthus إلى 30 كيلومترًا ويصل عمقها إلى ستة كيلومترات. ويمكن ملاحظة الانهيارات الأرضية وحقول الكثبان الرملية، مما يوضح الطبيعة الديناميكية لبيئة المريخ.

لعبت الكاميرا الاستريو الخاصة بالمركبة المدارية Mars Express دورًا حاسمًا في التقاط بيانات العمق التفصيلية لـ Noctis Labyrinthus. ومن خلال دراسة هذه السمات الجيولوجية على المريخ، يمكن للعلماء الحصول على معلومات ثاقبة حول التاريخ البركاني والعمليات التكتونية للكوكب.

يقدم هذا الفيديو المحاكى لمحة آسرة لواحدة من عجائب المريخ الجيولوجية، مما يوفر للعلماء وعشاق الفضاء فهمًا أفضل للعالم الرائع الذي يتجاوز عالمنا.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

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