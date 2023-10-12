المركبة الفضائية إقليدس تعود إلى المسار الصحيح للتحقيق في الكون المظلم

استعادت المركبة الفضائية إقليدس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، والمعروفة أيضًا باسم "مخبر الكون المظلم"، قدرتها على الملاحة بعد أن فقدت مسار نجومها الموجهة بسبب خطأ في التعرف على الكون. مع التغلب على هذه العقبة، أصبح القمر الصناعي الآن جاهزًا للتعمق في ألغاز المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وهما ظاهرتان حيرتا علماء الكونيات لسنوات.

المادة المظلمة، التي تشكل 85٪ من المادة في الكون، هي في الأساس غير مرئية، في حين أن الطاقة المظلمة هي المسؤولة عن التوسع المتسارع للكون. تم إطلاق إقليدس في الأول من يوليو بهدف محدد وهو التحقيق في هذه الجوانب الغامضة للكون.

على الرغم من أن المركبة الفضائية وصلت بنجاح إلى نقطة لاغرانج 2، وهي نقطة مستقرة في نظام الأرض والشمس، إلا أنها واجهت مشكلة عند التقاط صورها الأولى للكون. واجه مستشعر التوجيه الدقيق، الذي يعتمد عليه إقليدس في الملاحة، صعوبة في تحديد مواقع النجوم الموجهة بسبب التداخل الذي تسببه الأشعة الكونية، والضوء الشارد من الشمس، والأشعة السينية الشمسية. وبالتالي، فإن القطع الأثرية الناجمة عن هذا التداخل جعلت من الصعب على المركبة الفضائية تحديد أنماط النجوم بدقة.

ومع ذلك، قام فريق المهمة بتطوير تصحيح برمجي لمعالجة هذه المشكلة، والذي خضع لاختبار شامل على نموذج كهربائي لإقليدس وبعد ذلك على المركبة الفضائية الفعلية في المدار. وبعد عشرة أيام من الاختبار، أصبح مستشعر التوجيه الدقيق يعمل الآن على النحو المنشود، وتم تحديد موقع نجوم دليل إقليدس بنجاح مرة أخرى.

مع حل هذه المشاكل الأولية، يستعد إقليدس للدخول في مرحلة التحقق من الأداء. خلال هذه المرحلة الحرجة، ستجري المركبة الفضائية الاختبار النهائي قبل أن تتمكن من بدء مهمتها لاستكشاف الكون المظلم. سيقوم إقليدس بمسح حوالي ثلث السماء، وفحص المجرات وعناقيد النجوم للكشف عن رؤى حول المادة المظلمة والطاقة المظلمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دراسة تأثيرات الطاقة المظلمة على الانفصال المتزايد بين المجرات مع توسع الكون.

ومن المتوقع أن تنتهي مرحلة التحقق من الأداء في أواخر نوفمبر، مما يسمح لإقليدس ببدء مهمته الرائدة المتمثلة في تسليط الضوء على أسرار الكون المظلم. ومن المتوقع أن توفر ملاحظات المركبة الفضائية فهمًا ثوريًا للتطور الكوني، بما في ذلك دور المادة المظلمة، وتأثير الطاقة المظلمة على الكون.

مصادر:

- المقال الأصلي منشور على موقع Space.com