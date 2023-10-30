الكاميرا القمرية من الجيل التالي: تعزيز التصوير الفوتوغرافي للقمر للمهام المستقبلية

يُحدث رواد الفضاء والعلماء الأوروبيون ثورة في التصوير الفوتوغرافي للقمر من خلال التعاون مع فريق صور Artemis التابع لناسا. هدفهم المشترك هو تطوير الكاميرا الأكثر تقدمًا لالتقاط صور مذهلة لسطح القمر خلال المهام القمرية القادمة.

ولتحقيق ذلك، قدمت ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC) كجزء من برنامج تدريب PANGEA. تم تصميم PANGEA لإعداد رواد الفضاء كعلماء ميدانيين، ويسمح لهم باختبار كفاءة الكاميرا في المناظر الطبيعية الشبيهة بالقمر في لانزاروت بإسبانيا.

تم إنشاء الكاميرا القمرية المبتكرة من الكاميرات التجارية الجاهزة التي تتمتع بحساسية استثنائية للضوء وعدسات حديثة. في حين تم تعديل الكاميرات المستخدمة في HULC لتحمل الظروف القاسية على القمر - بما في ذلك درجات الحرارة التي تتراوح بين 200 إلى 120 درجة مئوية تحت الصفر - يتم التركيز بشكل خاص على ضمان البساطة لرواد الفضاء. تمت إضافة أزرار مريحة، خاصة عند تشغيل الكاميرا بالقفازات أو ببدلات الفضاء الضخمة، لضمان سهولة الاستخدام.

طوال فترة التدريب الصارمة، يجري المهندسون تجارب تحاكي الظروف القمرية. تجري هذه التجارب في بيئات تشبه المناظر الطبيعية القاسية للقمر، بما في ذلك ضوء النهار الواسع والكهوف البركانية المظلمة. الهدف الأساسي من هذه الاختبارات هو اختيار العدسات والإعدادات الأكثر ملاءمة التي ستمكن من تحسين الدقة وعمق المجال والتعرض لتحقيق أفضل النتائج العلمية.

ومن المقرر أن تهبط مهمة Artemis III القادمة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وهو المكان الذي يأمل فيه الفريق على وجه التحديد في الكشف عن أدلة على وجود جليد مائي داخل الحفر المظللة بشكل دائم. يعتمد نجاح هذه المهمة بشكل كبير على قدرة الكاميرا على الأداء في ظل الظروف الصعبة، مثل العمل في الإضاءة المنخفضة والتقاط الصور ذات التباين الحاد.

على عكس الكاميرات القمرية السابقة، ستكون HULC أول كاميرا بدون مرآة مصممة خصيصًا للاستخدام المحمول في الفضاء. وبالتالي، ستوفر جودة صورة استثنائية في حالات الإضاءة المنخفضة، وتلتقط الفروق الدقيقة المختلفة لبيئة القمر عالية التباين. لن تلتقط الكاميرا صورًا مذهلة فحسب، بل ستسجل أيضًا مقاطع فيديو لتوفير الوعي الظرفي في الوقت الفعلي للفرق الأرضية وتوثيق استكشاف أقرب جيراننا الكونيين.

تواصل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية تحسين النموذج الأولي للكاميرا القمرية وإجراء المزيد من الاختبارات. ومن المرجح أن يتم إرسال نسخة واحدة من الكاميرا إلى محطة الفضاء الدولية لمزيد من التجارب في المدار. نظرًا لإجراء التعديلات والتحسينات بناءً على الاختبار في ظل ظروف متنوعة، تتطور واجهة الكاميرا ومبيتها.

أعرب جيريمي مايرز، قائد كاميرا HULC في ناسا، عن تفاؤله بشأن تطوير أداة التصوير القمري النهائية. ويعتقد أن الجهود التعاونية للعلماء والمهندسين ستؤدي إلى إنشاء كاميرا تلتقط صورًا خلابة للقمر لصالح البشرية. ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه الكاميرا الرائعة من قبل أطقم من مختلف البلدان لسنوات قادمة، حيث تواصل البشرية استكشاف وكشف أسرار القمر.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الغرض من الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC)؟

يتم تطوير HULC لالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة لسطح القمر خلال المهام المأهولة المستقبلية. والغرض الأساسي منه هو تعزيز الاستكشاف العلمي ومساعدة رواد الفضاء على توثيق نتائجهم.

2. كيف يختلف HULC عن الكاميرات القمرية السابقة؟

على عكس الكاميرات القمرية السابقة، تعد HULC أول كاميرا بدون مرآة مصممة للاستخدام المحمول في الفضاء. إنه يوفر جودة صورة استثنائية في حالات الإضاءة المنخفضة، وهو مثالي لبيئة القمر الصعبة وعالية التباين.

3. ما هي العوامل التي تجعل من الصعب تشغيل الكاميرا على القمر؟

يفرض تشغيل الكاميرا على القمر العديد من التحديات، بما في ذلك الحاجة إلى استخدام القفازات ومستويات الإضاءة المنخفضة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتعامل الكاميرا مع التباين الكبير بين المصادر الساطعة والمظلمة على سطح القمر.

4. هل سيتم استخدام HULC حصريًا بواسطة ناسا؟

لا، الكاميرا مخصصة للاستخدام من قبل أطقم من مختلف البلدان المشاركة في المهام القمرية في المستقبل. تضمن الجهود التعاونية لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية أن تصميم الكاميرا يلبي احتياجات وكالات الفضاء المتعددة.

5. كيف ستساهم الكاميرا في مهمة Artemis III؟

ستلعب الكاميرا دورًا حيويًا في مهمة Artemis III من خلال توفير صور ومقاطع فيديو تفصيلية لسطح القمر. سيساعد ذلك رواد الفضاء في بحثهم عن أدلة على وجود جليد مائي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر وتسهيل توثيق استكشافاتهم.