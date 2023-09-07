مهمة هوجين: تصوير البرق وهو ينطلق نحو الفضاء

من المقرر أن يقوم رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، أندرياس موجينسن، بالتقاط صور للعواصف الرعدية والبرق التي تنطلق نحو الفضاء كجزء من مهمة هوجين، التي تهدف إلى دراسة علوم المناخ. خلال مهمته السابقة، التقط موجنسن العديد من ظواهر البرق، بما في ذلك الطائرات الزرقاء والعفاريت، باستخدام كاميرا المحطة الفضائية. هذه المرة، سيستخدم كاميرا ديفيس، التي تقيس الاختلافات في الضوء لإنشاء صور مشابهة لكيفية عمل العين البشرية. يمكن لكاميرا ديفيس التصوير بسرعة تعادل 100,000 صورة في الثانية، وهي ضرورية لالتقاط الأحداث المضيئة العابرة (TLEs) التي تحدث أثناء العواصف الرعدية.

ويأمل العلماء أن توفر الصور التي التقطها موجنسن مزيدًا من الأفكار حول تطور وتفاعل هذه الأحداث البرقية مع الغلاف الجوي العلوي، فضلاً عن تأثيرها على الغازات الدفيئة مثل الأوزون. إن فهم هذه التفاعلات أمر بالغ الأهمية في سياق المناخ المتغير. يقود مهمة هوجين أكبر معهد لأبحاث الفضاء في الدنمارك، DTU Space، والذي قاد أيضًا تجربة موغنسن السابقة، Thor، في عام 2015.

يمكنك متابعة مهمة Andreas Mogensen والتقدم المحرز في مهمة Huginn على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع Huginn الإلكتروني.

التعاريف:

الأحداث المضيئة العابرة (TLEs): ظواهر البرق التي تحدث فوق السحب، بما في ذلك النفاثات الزرقاء والعفاريت الحمراء.

كاميرا ديفيس: كاميرا تستخدم التكنولوجيا القائمة على الأحداث لقياس الاختلافات في الضوء وإنشاء صور، على غرار طريقة عمل العين البشرية.

مهمة هوجين: مهمة تقودها شركة DTU Space لالتقاط صور للعواصف الرعدية وظواهر البرق باستخدام كاميرا ديفيس.

مصادر:

العلوم والاستكشاف. "رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن يصور العواصف الرعدية من الفضاء." [مصدر]