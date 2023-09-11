اختبار ثقافات الكمبوتشا من أجل مرونة الفضاء

تجري وكالة الفضاء الأوروبية اختبارات على ثقافات الكمبوتشا لتحديد مرونتها في الفضاء وقدرتها على دعم الوجود البشري على القمر والمريخ. تمتلك هذه الثقافات، المعروفة بخصائصها التخمرية وفوائدها الصحية، القدرة على البقاء في بيئات قاسية على الأرض، مما يجعلها موضوعًا مثيرًا للاهتمام لاستكشاف الفضاء.

أُجريت التجارب باستخدام منشأة Expose في محطة الفضاء الدولية، حيث تم تعريض العينات للإشعاع الكوني ومحاكاة ظروف المريخ. أحد النتائج الرائعة هو أن كائنًا مجهريًا يسمى البكتيريا الزرقاء كان قادرًا على إصلاح الحمض النووي الخاص به واستئناف انقسام الخلايا حتى بعد تعرضه للإشعاع الكوني وأيونات الحديد، والتي من المعروف أنها تسبب أضرارًا واسعة النطاق. ويعتقد أن جينًا محددًا، وهو جين sulA، يلعب دورًا حاسمًا في وقف انقسام الخلايا حتى يتم إصلاح تلف الحمض النووي.

علاوة على ذلك، كشفت التجارب أن مجموعات الخلايا توفر موئلًا دقيقًا للأنواع الأصغر حجمًا، مما يسمح لها "بالتنقل" عبر الفضاء ضمن مجموعات أكبر من الخلايا التي توفر الحماية. وهذا له آثار على فهم كيف يمكن لمجموعات الخلايا والأغشية الحيوية أن تحمي من الظروف القاسية في الفضاء وتمنع التلوث أثناء المهام الفضائية.

بالإضافة إلى استكشاف إمكانية دعم الاستيطان الفضائي، يمكن لثقافات الكمبوتشا أيضًا أن تكون بمثابة نموذج إشعاعي قيم. ومن خلال دراسة كيفية استجابة هذه الكائنات الحية الدقيقة للإشعاع، يمكن للعلماء الحصول على رؤى حول تعزيز صحة الإنسان وتطوير استراتيجيات الحماية من الإشعاع لرواد الفضاء.

ويتصور الباحثون مستقبلًا حيث يمكن زراعة هذه الثقافات على القمر والمريخ، وذلك بفضل قدرتها على إنتاج الأكسجين والعمل كمصانع حيوية. ويمكن أن يؤدي استخدامها في البعثات الفضائية المستقبلية وجهود استكشاف الإنسان للفضاء إلى تعزيز استدامة هذه المساعي بشكل كبير.

بشكل عام، يوفر اختبار ثقافات الكمبوتشا في الفضاء رؤى واعدة حول مرونة الكائنات الحية الدقيقة وتطبيقاتها المحتملة في دعم الوجود البشري على المدى الطويل خارج الأرض.

التعاريف:

– الكمبوتشا: مشروب شاي مخمر معروف بفوائده الصحية.

– المرونة: القدرة على الصمود والتعافي من الظروف الصعبة.

– الأغشية الحيوية: مجتمع من الكائنات الحية الدقيقة التي تشكل طبقة واقية على السطح.

– الإشعاع الكوني: جسيمات عالية الطاقة من الفضاء الخارجي.

– الظروف المريخية: ظروف تمت محاكاتها لتقليد بيئة المريخ.

– جين سولا: الجين الذي ينظم انقسام الخلايا استجابة لتلف الحمض النووي.

- حماية الكواكب: بروتوكولات لمنع التلوث بين الأجرام السماوية.

– البكتيريا الزرقاء: نوع من البكتيريا قادرة على القيام بعملية التمثيل الضوئي.

– الموائل الدقيقة: موطن صغير الحجم ضمن نظام بيئي أكبر.

– النموذج الإشعاعي: نظام يستخدم لدراسة تأثيرات الإشعاع على الكائنات الحية.

مصادر:

- تم اختبار ثقافات الكمبوتشا من حيث المرونة في الفضاء. (وكالة الفضاء الأوروبية)

- حماية الكواكب. (وكالة الفضاء الأوروبية)