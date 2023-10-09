مفهوم مهمة ROARS: استخدام أسراب الأقمار الصناعية لدراسة النشاط الشمسي والطقس الفضائي

وافقت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) على تمويل مهمة تسمى الكشف عن الاستجابات المدارية والجوية للنشاط الشمسي (ROARS)، والتي تهدف إلى استخدام سرب من الأقمار الصناعية لتعزيز الملاحظات العلمية. ومن خلال توزيع الحمولات العلمية بين أقمار CubeSats المتعددة، تهدف المهمة إلى جمع بيانات مهمة عن النشاط الشمسي والطقس الفضائي، والتي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الاصطدامات بين الأقمار الصناعية وتراكم الحطام الفضائي.

سيتم تجهيز CubeSats، وهي أقمار صناعية صغيرة بحجم فرن الميكروويف، بأدوات متقدمة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار المغناطيسية والجوية، بالإضافة إلى قدرات الاتصال بالليزر. ستدعم أجهزة الليزر الأرضية وأدوات الرادار سرب الأقمار الصناعية. ستعمل هذه الأقمار الصناعية والأدوات معًا على الكشف عن تأثيرات النشاط الشمسي على الغلاف الجوي العلوي، مثل التغيرات في السحب التي يمكن أن تؤثر على ارتفاعات الأقمار الصناعية.

يمكن أن يتسبب النشاط الشمسي في تمدد الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى زيادة السحب على الأقمار الصناعية وانخفاض لاحق في ارتفاعاتها. وتهدف مهمة ROARS إلى فهم هذه العلاقة بين الطقس الفضائي وترسب الطاقة في الغلاف الجوي العلوي، بهدف ضمان سلامة الأقمار الصناعية التي تعتبر حيوية للحياة اليومية.

يوضح رافيندرا ديساي، المحقق الرئيسي للمهمة، أن هدف المهمة هو الحصول على فهم شامل لكيفية تأثير الطقس الفضائي على الغلاف الجوي العلوي وتهديد عمليات الأقمار الصناعية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن أن تساعد هذه المهمة في خلق بيئة أكثر أمانًا لاستكشاف الفضاء ودعم رؤية وكالة الفضاء الأوروبية لاستخدام المدار الأرضي المنخفض كقاعدة آمنة للبعثات القمرية والمريخية.

يسمح التصميم القائم على السرب لأقمار ROARS نفسها بتجنب الاصطدام، مما يضمن سلامة وسلامة المهمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الأقمار الصناعية بتقنيات خارج المدارية لتمكين تقليل الارتفاع بشكل متحكم فيه بعد فترة خمس سنوات. يضمن هذا الإجراء أن سرب ROARS لا يساهم في قضية الحطام الفضائي التي يسعى إلى معالجتها.

تفتح هذه المهمة المفاهيمية إمكانيات مثيرة لتعزيز فهمنا للطقس الفضائي وتأثيره على عمليات الأقمار الصناعية. ومن خلال الاستفادة من أسراب الأقمار الصناعية، تهدف مهمة ROARS إلى توفير بيانات حيوية يمكنها تعزيز السلامة في الفضاء وتمهيد الطريق لمزيد من استكشاف الأجرام السماوية.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) – www.esa.int

– أوبن كوزموس – www.opencosmos.com

– جامعة وارويك – www.warwick.ac.uk