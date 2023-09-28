أندرياس موجينسن يصبح قائد محطة الفضاء الدولية، مما يمثل علامة فارقة لرواد الفضاء الأوروبيين

تولى رائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن منصب قائد محطة الفضاء الدولية (ISS)، مما يجعله سادس أوروبي يتولى هذا المنصب المرموق. تولى موجنسن القيادة في 26 سبتمبر 2023، وسيخدم حتى أوائل عام 2024، حيث سيشرف على أنشطة الطاقم ويضمن سلامة وتشغيل المحطة الفضائية. بصفته قائد محطة الفضاء الدولية، يتولى موجينسن مسؤولية سلامة ورفاهية وتنسيق أفراد الطاقم، بينما يعمل أيضًا مع التحكم الأرضي للإشراف على جميع الأنشطة والعمليات في المحطة الفضائية.

وخلال قيادته، ستصل عدة مركبات شحن إلى محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك مركبة أكسيوم-3، التي ستحمل رائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية ماركوس واندت. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها اثنان من الدول الإسكندنافية في الفضاء معًا. تتزامن فترة ولاية موجنسن كقائد مع مهمة Huginn المستمرة، والتي بدأت في 27 أغسطس 2023، عندما انطلق كطيار للمركبة الفضائية Crew Dragon.

يسلط تعيين أندرياس موجينسن كقائد لمحطة الفضاء الدولية الضوء على الاعتراف برواد الفضاء الأوروبيين وخبراتهم من قبل الشركاء الدوليين. يحتفل بهذا الإنجاز مدير الاستكشاف البشري والروبوتي في وكالة الفضاء الأوروبية، دانييل نوينشفاندر، الذي يشيد بقيادة موغنسن ويتمنى له ولطاقم إكسبيديشن 70 تجربة ناجحة لا تُنسى في المحطة الفضائية.

يلعب قائد محطة الفضاء الدولية دورًا حاسمًا في نجاح المهام ورفاهية أفراد الطاقم على متن المحطة الفضائية. تشمل مسؤوليات القائد ضمان سلامة الطاقم، وإدارة وتنسيق أنشطة جميع أفراد الطاقم، والإشراف على تشغيل وصيانة أنظمة المحطة، والعمل كنقطة اتصال أساسية بين محطة الفضاء الدولية والتحكم الأرضي.

المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية، ناسا