كيف يساعد Startrackers المركبة الفضائية على التنقل

تم استخدام متتبعات النجوم بواسطة المركبات الفضائية تمامًا مثلما استخدم البحارة القدماء النجوم للتنقل. وتستخدم هذه الأجهزة، التي تتكون من التلسكوبات والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر، للتعرف على الكوكبات النجمية وحساب موقع المركبة الفضائية في الفضاء.

في مركز التحكم في التوجيه والملاحة (GNC) والتحكم في المدار (AOCS)، ومختبر التأشير، الموجود في المركز التقني ESTEC التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في هولندا، تم إنشاء منصة اختبار لتوليد مصدر ضوء صناعي يشبه النجم. يجمع مقعد الاختبار هذا بين طاولة دوارة ومحاكي النجوم، الذي يحاكي الضوء الصادر من النجم من حيث السطوع واللون.

الغرض الرئيسي من هذا المرفق هو توصيف ومعايرة أجهزة تتبع النجوم من حيث التشويه والانحراف اللوني والمتغيرات البصرية الأخرى. وهذا يضمن أن تتمتع أجهزة تعقب النجوم بأداء بصري دقيق.

يركز GNC وAOCS وPointing Lab في ESTEC التابع لوكالة الفضاء الأوروبية على التقنيات المختلفة المتعلقة بقدرة المركبة الفضائية على تحديد اتجاهها وموقعها في الفضاء. يعد هذا المختبر جزءًا من مجموعة أكبر من المعامل التقنية لوكالة الفضاء الأوروبية التي تغطي جميع جوانب رحلات الفضاء.

في حين أن هذه المختبرات تلبي في المقام الأول احتياجات وكالة الفضاء الأوروبية والبعثات الفضائية الأوروبية، فهي متاحة أيضًا لمؤسسات وشركات الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية كلما أمكن ذلك.

المصادر: وكالة الفضاء الأوروبية

التعاريف:

– أجهزة تتبع النجوم: أجهزة تتكون من التلسكوبات والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر التي تستخدمها المركبات الفضائية للتعرف على الأبراج النجمية وحساب موقعها في الفضاء.

- التوجيه والتحكم في الملاحة (GNC) والتحكم في الموقف والمدار (AOCS)، ومختبر التوجيه: مختبر يقع في المركز التقني ESTEC التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ويركز على التقنيات المتعلقة بملاحة المركبات الفضائية وتوجيهها في الفضاء.

– وكالة الفضاء الأوروبية: وكالة الفضاء الأوروبية.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (وكالة الفضاء الأوروبية).