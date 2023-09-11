الكسوف الكلي لعام 2024: حدث فلكي مذهل في إيري، بنسلفانيا

يعد الكسوف الكلي لعام 2024 ظاهرة فلكية غير عادية ستأسر المنطقة وتقدم تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر. وبينما ستشهد منطقة بيتسبرغ كسوفًا جزئيًا، فإن أولئك الذين يسعون إلى الانغماس في الظلام الدامس سيرغبون في المغامرة شمالًا على الطريق السريع I-79 المؤدي إلى إيري بولاية بنسلفانيا. وباعتبارها المدينة الرئيسية الوحيدة في ولاية بنسلفانيا التي تسير على طريق الاكتمال، تستعد إيري لاستقبال تدفق هائل من الزوار يتراوح بين 65,000 إلى 250,000 شخص.

لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد السياح، تم بالفعل بيع أماكن الإقامة المختلفة في إيري مثل الفنادق وأماكن المبيت والإفطار والمخيمات. وتستقبل المدينة عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالكسوف من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات. يخطط متحف إيري البحري وبلدة النبيذ في بحيرة إيري ومسار بحيرة إيري السريع لأنشطة للاحتفال بهذا الحدث السماوي.

يسلط كريس تيمبل، ممثل موقع VisitErie.com، الضوء على أن الحفلات في مواقف السيارات والتجمعات على الأسطح ستوفر فرصًا لا مثيل لها لمشاهدة التحول من النهار إلى الليل. يؤكد تيمبل على أهمية التخطيط للمستقبل ويوصي باتخاذ الترتيبات مقدمًا لضمان تجربة سلسة للعائلات.

وخلال الخسوف الذي سيحدث يوم الاثنين 8 أبريل 2023، سيستمر الظلام الدامس لمدة ثلاث دقائق و40 ثانية. ولضمان سلامة السائقين، سيتم وضع لافتات على طول I-79 وI-90 للتحذير من الظلام المفاجئ والتخفيف من الحوادث المحتملة.

أنشأت إيري موقعًا إلكترونيًا مخصصًا، يوفر معلومات وموارد شاملة للمهتمين بالكسوف، بما في ذلك خيارات الإقامة. يوفر هذا الحدث السماوي فرصة نادرة للناس لمراقبة النجوم والتعجب من عجائب الكون.

المصدر: KDKA بدون URL