العنوان: لقاء نادر: سباح يصور معركة مذهلة تحت الماء بين أسد البحر والأخطبوط

وقد حظيت ليندساي براينت، وهي سباحة محيطية متعطشة، بتجربة غير عادية خلال زيارتها الأخيرة إلى نانايمو. ما بدأ كالسباحة المنتظمة في المحيط تحول إلى مشهد غير متوقع كان لها شرف مشاهدته مباشرة.

بعد ظهر يوم مشمس يوم 16 نوفمبر، وصلت براينت إلى مكانها المعتاد ولاحظت أسد البحر يكافح في الماء. أثار فضولها، وسرعان ما أمسكت بهاتفها، على أمل التقاط أي أحداث غير عادية. لم تكن تعلم أنها على وشك أن تشهد مواجهة بين مخلوقين رائعين.

ومن مسافة حوالي 100 متر، واجه براينت صعوبة في التعرف على ما كان يحدث. ومع ذلك، عندما قامت بتكبير الصورة بالكاميرا الخاصة بها، اندهشت عندما أدركت أن أسد البحر كان يخوض معركة مع الأخطبوط فقط. استمرت المواجهة حوالي خمس دقائق مكثفة، ولخصت صراعًا مثيرًا من أجل البقاء.

وفي أعقاب ذلك، كشفت براينت أنها شعرت بأنها محظوظة للغاية لأنها كانت حاضرة لتشهد مثل هذا الحدث النادر. قالت: "لقد فوجئت لأنني لم أر قط أخطبوطًا في البرية من قبل، ناهيك عن معركة مع أسد البحر"، ومن الواضح أن المشهد الذي شاهدته كان منبهرًا.

وبينما يعتقد براينت أن أسد البحر خرج منتصرا، أعربت عالمة الحيوان البحري آنا هول، بعد فحص الصورة التي التقطها براينت، عن دهشتها أيضا. وأشارت إلى أنه في حين أن أسود البحر تصطاد الأخطبوطات، فإن مثل هذه المعارك بين النوعين نادرا ما تظهر، مما يجعل صورة براينت استثنائية حقا.

أسئلة وأجوبة:

س: هل من المعروف أن أسود البحر يصطاد الأخطبوطات؟

ج: نعم، من المعروف أن أسود البحر تفترس الأخطبوطات.

س: هل من الشائع مشاهدة معارك بين أسود البحر والأخطبوطات؟

ج: لا، مثل هذه المعارك نادرة وخاصة على سطح الماء.

س: هل يتعارك الأخطبوط غالبًا مع كائنات بحرية أخرى؟

ج: يفضل الأخطبوط عمومًا استخدام تكتيكات التمويه والتخفي لتجنب المواجهات.