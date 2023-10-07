توصلت الدراسة إلى أن القمر الصناعي الجديد يهدد عمليات المراقبة الأرضية

وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature أن النموذج الأولي للقمر الصناعي BlueWalker 3، الذي أطلقته شركة AST SpaceMobile في سبتمبر 2022، يشكل تهديدًا كبيرًا لعمليات الرصد الأرضية للكون. يعد القمر الصناعي، الذي يعد جزءًا من خطة لإنشاء أبراج للهواتف المحمولة في الفضاء، واحدًا من العديد من الأقمار الصناعية التي يتم إطلاقها في مدار أرضي منخفض من قبل شركات مختلفة.

تم تجميع ملاحظات BlueWalker 3 من علماء الفلك المحترفين والهواة حول العالم، وتبين أن القمر الصناعي ظهر لامعًا مثل اثنين من ألمع النجوم في سماء الليل. إن مجموعة هوائياته الكبيرة تجعله ألمع جسم في سماء الليل بعد القمر والزهرة والمشتري والنجوم السبعة.

إن العدد المتزايد من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض، مع إطلاق شركات مثل SpaceX وAmazon لآلاف الأقمار الصناعية لمشاريع مختلفة، هو سبب للقلق. تعكس هذه الأقمار الصناعية ضوء الشمس إلى الأرض، مما قد يؤدي إلى ظهور خطوط ساطعة في الصور الفلكية والتداخل مع البيانات العلمية. ويمكنها أيضًا إنشاء ضوضاء إضافية لعلم الفلك الراديوي، مما يؤثر على أجهزة الاستقبال ونطاقات علم الفلك الراديوي القريبة.

يحتوي النموذج الأولي لـBlueWalker 3 على أكبر مجموعة اتصالات تجارية منتشرة في الفضاء على الإطلاق، وقد زاد سطوعها بشكل ملحوظ منذ نشر مجموعة الهوائي الخاصة بها. ويشكل هذا الاتجاه المتمثل في إنشاء أقمار صناعية أكبر حجمًا وأكثر سطوعًا مصدر قلق لعلماء الفلك، حيث يمكن أن تتجاوز مستويات السطوع الموصى بها والتي حددها الاتحاد الفلكي الدولي (IAU).

في الوقت الحالي، لا توجد قواعد رسمية تنظم سطوع الأقمار الصناعية في المدار. تجري شركات مثل SpaceX محادثات مع الاتحاد الفلكي الدولي لمعالجة التداخل الذي تسببه أقمارها الصناعية. يوصي مؤلفو الدراسة بضرورة أخذ تأثير الأقمار الصناعية على علم الفلك في الاعتبار عند عمليات ترخيص الإطلاق.

في الختام، فإن انتشار الأقمار الصناعية الساطعة مثل BlueWalker 3 يشكل تهديدًا كبيرًا لعمليات الرصد الأرضية للكون. ولا بد من معالجة العدد المتزايد من الأقمار الصناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض ومستويات سطوعها المتزايدة لضمان الحفاظ على البيانات العلمية ورؤية الكون.

التعاريف:

- المدار الأرضي المنخفض: منطقة من الفضاء تقع ضمن 2,000 كيلومتر (1,200 ميل) من سطح الأرض

- صفيف الهوائي: تكوين لعناصر هوائي متعددة تعمل معًا لتحقيق تحسين استقبال الإشارة أو إرسالها

– الاتحاد الفلكي الدولي (IAU): منظمة تعمل على تعزيز وحماية علم الفلك على المستوى الدولي

مصادر:

- الطبيعة (تم نشر الدراسة في): لم يتم توفير عنوان URL

– جيزمودو: لم يتم توفير عنوان URL