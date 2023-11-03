ضبط دقيق لملاحظات الخلفية الكونية الميكروية: كشف أسرار الكون

يعمل علماء الكونيات باستمرار على توسيع حدود فهمنا للكون. سلطت الأبحاث الحديثة المنشورة في مجلة Physical Review D الضوء على الدقة اللازمة لاكتشاف الانحرافات عن تناظر التكافؤ داخل استقطاب الخلفية الكونية الميكروية (CMB). هذا الاختراق لديه القدرة على كشف بعض أسرار الكون التي طال أمدها.

في عام 2020، اكتشف العلماء ظاهرة رائعة تُعرف باسم الانكسار المزدوج الكوني. ومن خلال تحليل استقطاب ضوء CMB، افترضوا أن مستوى الاستقطاب قد يكون قد خضع لدوران طفيف من أصله في الكون المبكر. يمكن أن يُعزى هذا الانحراف عن التناظر إلى شكل بعيد المنال من المادة والطاقة يُعرف باسم المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

لتحسين فهمنا للانكسار الكوني، قام الباحثون فوميهيرو ناوكاوا وتوشيا ناميكاوا من جامعة طوكيو بدمج تأثيرات عدسة الجاذبية في إطارهم النظري. تحدث عدسة الجاذبية عندما ينحني الضوء أثناء مروره عبر مجالات الجاذبية الناتجة عن الهياكل واسعة النطاق في الكون. من خلال حساب تأثيرات العدسات هذه، تمكن ناوكاوا وناميكاوا من حساب التباينات في الإشارات بدقة مع وبدون تعديلات عدسة الجاذبية.

توضح النتائج التي توصلوا إليها الدور الحاسم الذي تلعبه عدسة الجاذبية في فهم طبيعة المادة المظلمة والطاقة المظلمة. وبدون النظر في تأثيرات العدسات هذه، كانت القياسات السابقة قد انحرفت بشكل كبير عن التوقعات النظرية. إن إدخال أداة التصحيح التي تأخذ في الاعتبار عدسة الجاذبية يسمح للباحثين بتحسين نماذجهم وتحسين دقة الملاحظات المستقبلية.

تمتد الآثار المترتبة على هذا البحث إلى ما هو أبعد من الانكسار الكوني. إن الأفكار المكتسبة من دراسة CMB يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على فهمنا لتكوين الكون وتطوره. ومع التقدم المستمر في تكنولوجيا المراقبة وتحليل البيانات، يستعد العلماء لكشف أسرار الكون.

أسئلة وأجوبة

ما هو الانكسار الكوني؟

الانكسار المزدوج الكوني هو ظاهرة تُلاحظ في استقطاب ضوء الخلفية الكونية الميكروي (CMB). ويشير ذلك إلى أن مستوى استقطاب ضوء CMB ربما يكون قد شهد دورانًا من أصله في بداية الكون إلى الوقت الحاضر.

ما هو عدسة الجاذبية؟

تحدث عدسة الجاذبية عندما ينحني الضوء أثناء مروره عبر مجالات الجاذبية الناتجة عن الأجسام أو الهياكل الضخمة في الكون. هذا الانحناء للضوء يمكن أن يشوه الأنماط المرصودة لاستقطاب الخلفية الكونية الميكروية ويؤثر على فهمنا لخصائص الكون.

ما هي المادة المظلمة والطاقة المظلمة؟

المادة المظلمة والطاقة المظلمة هي أشكال افتراضية للمادة والطاقة يعتقد أنها تشكل غالبية تكوين الكون. وهي لا تتفاعل مع الضوء أو الأشكال الأخرى من الإشعاع الكهرومغناطيسي، مما يجعل من الصعب اكتشافها مباشرة. إن فهم خصائص المادة المظلمة والطاقة المظلمة أمر بالغ الأهمية لفهم الكون على المستوى الأساسي.

المصدر: [ipmu.jp](https://www.ipmu.jp/en)