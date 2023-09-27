البكتيريا المهندسة وراثيا تحول النفايات البلاستيكية إلى مواد كيميائية مفيدة

كشفت دراسة رائدة أجراها باحثون من جامعة إلينوي أوربانا شامبين عن الهندسة الناجحة لسلالتين من البكتيريا الاصطناعية القادرة على تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد كيميائية قيمة. تم تصميم سلالات البكتيريا المهندسة، التي تم الحصول عليها من بكتيريا التربة Pseudomonas putida، خصيصًا لاستهداف البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) وتحويله إلى حمض تيريفثاليك وإيثيلين جلايكول.

المواد الكيميائية الناتجة لديها مجموعة واسعة من التطبيقات في الصناعة التحويلية، بما في ذلك إنتاج العوازل والرغاوي والطلاءات والمواد اللاصقة والنايلون. تسلط هذه الدراسة المتقدمة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، الضوء على إمكانات البكتيريا المهندسة في توفير حلول مستدامة لأزمة التلوث البلاستيكي المتزايدة.

بالإضافة إلى قدرتها على تحويل PET إلى مواد كيميائية قيمة، تم العثور على سلالات البكتيريا المهندسة أيضًا تعمل على إعادة تدوير البلاستيك عن طريق تحويله إلى بوليمر قابل للتحلل الحيوي PHA وميكونات. وهذا يؤكد أيضًا على إمكانات الهندسة الميكروبية في تعزيز الاستدامة البيئية وإيجاد طرق مبتكرة لإعادة استخدام البوليمرات وإعادة تدويرها.

حصل المشروع البحثي على تمويل من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) وجائزة Future Insight التي ترعاها شركة Merck KGaA. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الآراء الواردة في الدراسة هي فقط آراء المؤلفين ولا تعكس السياسة الرسمية لوزارة الدفاع أو حكومة الولايات المتحدة.

تفتح هذه الدراسة الرائدة آفاقًا جديدة لإعادة تدوير البوليمرات وتوفر الأمل في معالجة مشكلة النفايات البلاستيكية العالمية. ومن خلال تسخير قوة البكتيريا المعدلة وراثيا، قد يتمكن العلماء من توفير بدائل مستدامة لإنتاج البلاستيك التقليدي وتعزيز نهج أكثر صداقة للبيئة في تصنيع المواد.

مصادر:

– الدراسة : جامعة إلينوي أوربانا شامبين

– التمويل: وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) وجائزة رؤية المستقبل برعاية شركة Merck KGaA.