ورشة عمل قادمة لتقديم إرشادات للمتقاعدين وكبار السن

في مقابلة أجريت مؤخرا مع برنامج Morning Focus يوم الاثنين، ناقش آلان موريسي ورشة عمل قادمة تهدف إلى دعم الأفراد الذين يفكرون في التقاعد وكبار السن. وستعقد ورشة العمل، المقرر عقدها يوم الجمعة، في معرض دار المحكمة في إينيس.

قام مجلس كبار السن في كلير، ممثلاً بموريس هارفي، بتنظيم فعاليات مماثلة في الماضي، والتي نجحت في تقديم إرشادات قيمة للجمهور المستهدف. وتهدف ورشة العمل المقبلة إلى البناء على هذا النجاح.

أوجز شارون كاهير من شركة Cahir & Co Solicitors محتويات ورشة العمل، والتي ستقدم معلومات ونصائح قيمة لأولئك الذين يفكرون في التقاعد وكبار السن. على الرغم من عدم ذكر موضوعات محددة، فمن المحتمل أن تغطي ورشة العمل جوانب مثل التخطيط المالي والاعتبارات القانونية والصحة والرفاهية وأنظمة الدعم الاجتماعي.

يمكن أن يمثل التقاعد مرحلة انتقالية صعبة للعديد من الأفراد، كما أن الحصول على المعرفة والموارد اللازمة يمكن أن يجعل العملية أكثر سلاسة. تهدف ورشة العمل هذه إلى معالجة المخاوف والأسئلة التي تنشأ خلال هذه المرحلة من الحياة، وتزويد الحضور بالمعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة.

يوفر معرض دار المحكمة في إينيس موقعًا مثاليًا لورشة العمل هذه، حيث يوفر مكانًا مريحًا وسهل الوصول إليه للمشاركين. ومن المهم ملاحظة أنه قد يكون هناك عدد محدود من الأماكن المتاحة، لذا يُنصح بالتسجيل مبكرًا لتأمين المكان.

من خلال حضور ورشة العمل هذه، يمكن للأفراد الذين يفكرون في التقاعد وكبار السن الحصول على رؤى وإرشادات لا تقدر بثمن للتنقل في هذا التحول الكبير في الحياة بشكل فعال. يهدف المنظمون إلى توفير بيئة داعمة وغنية بالمعلومات حيث يمكن للحاضرين التواصل مع الخبراء وزملائهم الذين يواجهون مواقف مماثلة.

مصادر:

– مجلس كبار السن في كلير – موريس هارفي

- محامون كاهير وشركاه - شارون كاهير

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