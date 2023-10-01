مستقبل طيور البطريق الإمبراطور: التكيف مع الظروف المتغيرة

قد تبدو التوقعات طويلة المدى بالنسبة لطيور البطريق الإمبراطور قاتمة، حيث يستمر الجليد البحري في القطب الجنوبي في الانخفاض. ومع ذلك، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن هذه الطيور الشهيرة قد يكون لديها فرصة للبقاء على قيد الحياة، على الأقل خلال العقود القليلة المقبلة، اعتمادًا على موائلها المحددة.

تعد طيور البطريق الإمبراطور فريدة من نوعها بين أنواع البطريق من حيث أنها تتكاثر على الجليد البحري خلال فصل الشتاء القاسي في القطب الجنوبي. وهي تعتمد على "الجليد السريع"، وهو الجليد البحري الساحلي المتصل بالقارة القطبية الجنوبية أو الرفوف الجليدية، كمنصة مستقرة لموسم تكاثرها. تضع إناث الأباطرة بيضها، ويحتضنها الذكور لمدة شهرين ونصف تقريبًا.

وأثار الانخفاض الأخير في الجليد البحري في القطب الجنوبي مخاوف، لأنه قد يكون له تأثير كبير على مستعمرات البطريق الإمبراطور. ومع ذلك، يشير البحث إلى أن الأباطرة يشكلون مستعمرات في ظروف بيئية متنوعة تختلف باختلاف موقعهم حول القارة. ويشير هذا إلى أنه قد يكون لديهم بعض المرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة.

واكتشفت الدراسة أن الموائل المختلفة للجليد السريع لها تفضيلات معينة لطيور البطريق الإمبراطور. تؤثر عوامل مثل استمرار وجود الجليد والقرب من أنواع البطريق الأخرى على خيارات موائلها. على سبيل المثال، الجليد السريع المستقر الذي يستمر طوال موسم التكاثر ويكون قريبًا من المحيط لإطعام فراخه، يدعم مستعمرات أكبر. توفر هذه التفضيلات الأمل لبقاء بعض مجموعات البطريق الإمبراطور.

ومع ذلك، هناك حاجة لدراسات مستقبلية لفهم العلاقة بين جودة الموائل وحجم السكان بشكل أفضل. من المهم أيضًا مراعاة توفر الفرائس والعوامل الأخرى التي قد تلعب دورًا في قدرة طيور البطريق على التكيف مع الظروف المتغيرة.

في حين أن طيور البطريق الإمبراطور لديها قدرة محدودة على الانتشار والعثور على موائل أكثر ملاءمة، فمن غير المرجح أن تتحرك بعيدًا لتجنب التأثيرات الشديدة المتزايدة لتغير المناخ. إن حماية موائلها الحالية والحفاظ على الجليد السريع سيكون أمرًا بالغ الأهمية لبقاء طيور البطريق الإمبراطور على المدى الطويل.

بشكل عام، في حين أن المستقبل قد يبدو صعبًا بالنسبة لطيور البطريق الإمبراطور، فإن قدرتها على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة توفر بصيصًا من الأمل. هناك حاجة إلى مزيد من جهود البحث والحفظ لضمان بقاء هؤلاء السكان المميزين في القطب الجنوبي.

مصادر:

– المقال الأصلي من المحادثة.