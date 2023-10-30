ينضم الدكتور فنسنت فوناري إلى EmeritusDX لإحداث ثورة في تشخيص السرطان

أعلنت EmeritusDX، الشركة الرائدة في مجال تشخيص ومعلومات السرطان، مؤخرًا عن إضافة الدكتور فنسنت فوناري، خبير علم الجينوم الموقر، إلى فرق البحث والابتكار التابعة لها. ومع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في دمج تقنيات الجينوم في الطب الدقيق، فإن تعيين الدكتور فوناري من المقرر أن يعيد تعريف الطريقة التي يتم بها تشخيص مرضى السرطان وعلاجهم.

باعتباره عالمًا مرخصًا في علم الأحياء الجزيئي الوراثي السريري (CGMBS) من قبل وزارة خدمات الرعاية الصحية في كاليفورنيا، كرس الدكتور فوناري حياته المهنية لتطوير مجال الطب الدقيق، مع التركيز القوي على الأورام الدموية والأورام الصلبة. إن خبرته وشبكته الواسعة تجعل منه رصيدًا قيمًا للفريق التنفيذي لشركة EmeritusDX.

قال روبرت إمبري، الرئيس التنفيذي لشركة EmeritusDX: "يسعدنا انضمام الدكتور فوناري إلينا". "إن خلفيته البحثية الواسعة وخبرته في علم الجينوم السريري وشغفه بالابتكار في الطب الدقيق تتوافق تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في توفير رعاية للمرضى من الدرجة الأولى."

يشارك الدكتور فوناري حماس الشركة لهذا الدور الجديد قائلاً: "يسعدني ويشرفني الانضمام إلى فريق EmeritusDX. هدفنا الأساسي هو تقديم قائمة شاملة من الخدمات التي تغطي كامل سلسلة رعاية مرضى السرطان. وبفضل التكنولوجيا المتطورة المتوفرة لدينا، سنكون قادرين على إحداث تأثير كبير على حياة مرضى السرطان.

ويتجلى التزام EmeritusDX بالتميز في قدراتها المعملية التي لا تضاهى، والتي تمكنها من تقديم نتائج دقيقة وفي الوقت المناسب. يشمل شركاء الشركة مستشفيات مشهورة ومختبرات علم الأمراض الخاصة وشركات التكنولوجيا الحيوية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المشاركة في أبحاث العقود وتطوير الأدوية.

ومع إضافة الدكتور فوناري، تستعد EmeritusDX لإحداث ثورة في تشخيص السرطان، وتوفير معلومات سريرية قابلة للتنفيذ لتوجيه خطط العلاج الشخصية. ومع استمرارها في دفع حدود الطب الدقيق، تظل الشركة ملتزمة بتقديم رعاية استثنائية للمرضى وتعزيز النتائج لمرضى السرطان في جميع أنحاء العالم.

الأسئلة المتكررة

ما هو EmeritusDX؟

EmeritusDX هي شركة متخصصة في تشخيص ومعلومات السرطان وتتخصص في تقديم معلومات سريرية قابلة للتنفيذ. ويقومون بإجراء الاختبارات في مختبرهم المتطور، مما يوفر إرشادات حيوية لتشخيص وعلاج مرضى السرطان. إنهم يتعاونون مع شركاء مختلفين، بما في ذلك مختبرات علم الأمراض والمستشفيات الخاصة وشركات التكنولوجيا الحيوية والمؤسسات الأكاديمية والمزيد.

ما هي أوراق اعتماد الدكتور فنسنت فوناري؟

الدكتور فنسنت فوناري هو عالم في علم الأحياء الجزيئي الوراثي السريري (CMBBS) ومرخص من قبل وزارة خدمات الرعاية الصحية في كاليفورنيا. يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في دمج تقنيات الجينوم في الطب الدقيق، مع التركيز بشكل خاص على الأورام الدموية والأورام الصلبة.

ما هو هدف EmeritusDX؟

الهدف الأساسي لـ EmeritusDX هو تقديم مجموعة كاملة وقوية من الخدمات التي تغطي كامل سلسلة رعاية مرضى السرطان. ومن خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة، يهدفون إلى إحداث تأثير كبير على حياة مرضى السرطان من خلال توفير حلول تشخيصية مخصصة ومبتكرة.