سر الكوكب التاسع: تفسير جديد للجسم بعيد المنال الموجود على حافة النظام الشمسي

تشير دراسة جديدة إلى أن الكوكب التاسع بعيد المنال، والذي يُعتقد أنه يختبئ في الأطراف الخارجية للنظام الشمسي، قد لا يكون في الواقع كوكبًا على الإطلاق. وبدلا من ذلك، يقترح الباحثون أن هذا الجسم الغامض يمكن أن يكون دليلا على أن الجاذبية تعمل بشكل مختلف عما كان يعتقد سابقا. تشير فرضية الكوكب التاسع، التي تم طرحها في عام 2016، إلى أن المدارات غير العادية للأجسام في حزام كويبر يمكن تفسيرها بوجود كوكب تاسع ضخم، يصل حجمه إلى 10 أضعاف حجم الأرض. ومع ذلك، وعلى الرغم من عمليات البحث المكثفة، فشل علماء الفلك حتى الآن في العثور على أي دليل على وجود هذا الكوكب.

في دراسة حديثة نشرت في المجلة الفلكية، يقترح الباحثون تفسيرا بديلا لشذوذ الجاذبية الملحوظ في النظام الشمسي الخارجي. يقترحون أن هذه الحالات الشاذة يمكن تفسيرها بالكامل من خلال تطبيق مفهوم مختلف للجاذبية يسمى ديناميكيات نيوتن المعدلة (MOND). وفقًا لـ MOND، فإن قوة الجذب بين الأجسام لا تتناقص بالسرعة التي يقترحها قانون نيوتن الثاني. وبدلا من ذلك، يظل متناسبا مع المسافة حتى على مسافات أكبر.

كان الباحثون يحاولون في البداية استبعاد MOND كتفسير محتمل للكوكب التاسع، ولكن لدهشتهم، وجدوا أنه يحل المشكلة تمامًا. يقدم MOND، الذي تم اقتراحه لأول مرة في عام 1983، تفسيرًا بديلاً لتأثيرات الجاذبية على نطاق المجرة. في حين أن MOND لا يمكنه تفسير كل الكتلة المفقودة في الكون ولا يستبعد تمامًا وجود المادة المظلمة، إلا أنه يشير إلى أن الأجسام البعيدة قد تتعرض لسحب جاذبية أكبر مما كان يُعتقد سابقًا، مما يتحدى الحاجة إلى كوكب غير مكتشف.

وليس الجميع مقتنعين بهذه النظرية الجديدة. بعض العلماء، مثل عالم الفلك مايكل براون، الذي شارك في اقتراح فرضية الكوكب التاسع، ما زالوا متشككين ويعتقدون أن الكوكب التاسع من المرجح أن يكون كوكبًا عاديًا. ومع ذلك، بغض النظر عن النتيجة، تسلط هذه الدراسة الضوء على إمكانية أن يكون النظام الشمسي الخارجي بمثابة مختبر لاختبار الجاذبية ومواصلة دراسة المشكلات الأساسية للفيزياء.

مصادر:

– المجلة الفلكية

- ناسا