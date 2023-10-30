تأثير كوكبات الأقمار الصناعية الضخمة على علم الفلك الراديوي: قلق متزايد

في العقود القليلة الماضية، شهدت السماء ليلاً زيادة كبيرة في عدد الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض. ما كان مشهدًا نادرًا في السابق أصبح الآن أمرًا شائعًا، وذلك بفضل إطلاق آلاف الأقمار الصناعية على مدار العقد الماضي، مع وجود خطط لإطلاق عشرات الآلاف الأخرى في السنوات المقبلة. في حين أن مفهوم التغطية العالمية من خلال الأبراج الضخمة مثل Starlink يبدو مغريًا، إلا أن هناك عواقب غير مقصودة تشكل تهديدًا لعلاقتنا بالكون.

سلطت الأبحاث الحديثة التي أجراها علماء في جامعة كيرتن الضوء على التأثير الضار لهذه الكوكبات الفضائية الضخمة على علم الفلك الراديوي. باستخدام التلسكوبات الراديوية في غرب أستراليا، اكتشف الباحثون أن أقمار ستارلينك الصناعية لا تتداخل فقط مع إشارات الراديو من الترددات المحددة والمرخصة ولكنها أيضًا تبعث إشارات بترددات غير متوقعة وغير مقصودة. تشكل هذه الانبعاثات غير المقصودة، الصادرة عن الأجهزة الإلكترونية الموجودة على متن الأقمار الصناعية، تحديًا كبيرًا للتلسكوبات الراديوية الحساسة المصممة لالتقاط الإشارات الخافتة من زوايا بعيدة من الكون.

يمثل هذا التداخل مشكلة خاصة بالنسبة لمصفوفة الكيلومتر المربع (SKA)، وهو أكبر مشروع مرصد راديوي تم تصميمه على الإطلاق، ويقع في غرب أستراليا. وقد واجه مشروع SKA، الذي ظل قيد التنفيذ لمدة 30 عامًا ويضم 16 دولة، بالفعل استثمارات كبيرة وجهودًا كبيرة في موقعه لتقليل التدخل البشري. ومع ذلك، فإن ظهور مجموعات ضخمة من الأقمار الصناعية يمثل عقبة جديدة لا يمكن التغلب عليها بسهولة.

في حين أن مشغلي الأقمار الصناعية مثل SpaceX، التي تشغل Starlink، لا ينتهكون حاليًا أي لوائح، فإن إيجاد حل لهذه المشكلة يتطلب التعاون وحسن النية. وسوف تحتاج الهيئات التنظيمية، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى التكيف مع التكنولوجيات المتطورة لمجموعات الأقمار الصناعية. ومع ذلك، ونظراً لبطء وتيرة تطور التنظيم والتطور السريع لتقنيات الأقمار الصناعية، فإن حماية علم الفلك الراديوي على المدى القريب تبدو غير محتملة.

ومع ذلك، هناك ما يدعو إلى التفاؤل. وقد تفاعل مهندسو SpaceX بشكل إيجابي مع فريق البحث، وقد قاموا بالفعل بتنفيذ تحسينات لتقليل سطوع أقمار Starlink الصناعية في الضوء المرئي. ولضمان الحفاظ على فهم البشرية المستقبلي للكون، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتقليل الانبعاثات في الأطوال الموجية الراديوية بعامل يصل إلى ألف أو أكثر.

ومن خلال التصدي لهذا التحدي، يمكننا أن نطمح إلى تحقيق التوازن بين الفوائد المستمدة من الاتصالات الفضائية وقدرتنا على استكشاف الكون واستيعابه. سيكون التعاون بين مشغلي الأقمار الصناعية والمجتمع العلمي حاسما في تخفيف التداخل وحماية النتائج والاكتشافات والتقنيات التي لا تقدر بثمن والتي ستشكل مستقبلنا.

أسئلة وأجوبة

1. لماذا تشكل الكوكبات الفضائية الضخمة مصدر قلق لعلم الفلك الراديوي؟

تبعث مجموعات الأقمار الصناعية الضخمة، مثل ستارلينك، إشارات غير مقصودة تتداخل مع علم الفلك الراديوي. تشكل هذه الانبعاثات تحديًا خطيرًا لعلماء الفلك، حيث إن التلسكوبات الراديوية الحساسة المصممة لالتقاط الإشارات الكونية الخافتة تطغى عليها سطوع هذه الانبعاثات الساتلية.

2. ما هي مصفوفة الكيلومتر المربع (SKA)؟

تعد مصفوفة الكيلومتر المربع أكبر مشروع مرصد راديوي تم تصميمه على الإطلاق، ويشتمل على 16 دولة وعقود من التخطيط والاستثمار. ومع ذلك، فإن موقع SKA في غرب أستراليا، والذي تم اختياره بعناية لتقليل التدخل البشري، يواجه الآن تهديد التداخل من مجموعات الأقمار الصناعية الضخمة.

3. هل ينتهك مشغلو الأقمار الصناعية أي لوائح؟

حاليًا، يعمل مشغلو الأقمار الصناعية مثل SpaceX ضمن الإطار التنظيمي الذي حدده الاتحاد الدولي للاتصالات. ومع ذلك، مع استمرار تطور التقنيات الساتلية بسرعة، ستحتاج اللوائح إلى التكيف لحماية علم الفلك الراديوي.

4. ما الذي يتم عمله لمعالجة هذه المشكلة؟

أبدت شركة SpaceX استعدادها للتعاون ونفذت بالفعل تحسينات لتقليل سطوع أقمار Starlink الصناعية في الضوء المرئي. ومع ذلك، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من الانبعاثات في الأطوال الموجية الراديوية لتجنب التداخل الكبير مع علم الفلك الراديوي.

5. ما أهمية الحفاظ على علم الفلك الراديوي؟

يتيح لنا علم الفلك الراديوي استكشاف الكون وفهمه، مما يتيح الاكتشافات الأساسية وتطوير التقنيات التي تشكل مستقبلنا. إن الحفاظ على سلامة علم الفلك الراديوي يضمن بقاء رؤية البشرية للكون دون عوائق بسبب التدخل غير المقصود.