Starlink من SpaceX ستدخل سوق الاتصال المباشر بالخلية بحلول عام 2025

من المقرر أن يقوم مشروع Starlink التابع لشركة SpaceX، وهو مشروع كوكبة الأقمار الصناعية الطموح، بتوسيع عروضه في سوق الاتصال المباشر بالخلية. تركز Starlink حاليًا على توفير تغطية عالمية للإنترنت ذات النطاق العريض، وتهدف إلى إحداث ثورة في الاتصالات من خلال تقديم خدمات النصوص والصوت والبيانات وإنترنت الأشياء (IoT) مباشرة إلى الهواتف المحمولة.

وفقًا لموقع SpaceX الإلكتروني، ستبدأ كوكبة الأقمار الصناعية التابعة لـ Starlink في دعم الاتصالات النصية في عام 2024. وسيمكن هذا التطور المستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل باستخدام هواتفهم المحمولة، حتى في المناطق النائية دون تغطية خلوية تقليدية.

بالإضافة إلى الاتصالات النصية، تخطط ستارلينك لتقديم خدمات الصوت والبيانات بحلول عام 2025. وهذا يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على إجراء مكالمات هاتفية والوصول إلى الإنترنت عالي السرعة مباشرة من خلال هواتفهم المحمولة، متجاوزين الحاجة إلى الشبكات الخلوية الأرضية. يمكن أن يغير هذا قواعد اللعبة بالنسبة للأفراد الذين يعيشون في المناطق الريفية أو التي تعاني من نقص الخدمات مع إمكانية وصول محدودة إلى الإنترنت الموثوق والتغطية الخلوية.

علاوة على ذلك، يتضمن دخول Starlink إلى سوق الاتصال المباشر بالخلية أيضًا دعمًا لإنترنت الأشياء. ويشمل ذلك الأجهزة المجهزة بالبرامج وأجهزة الاستشعار التي تمكنها من الاتصال والتواصل مع بعضها البعض ومع الإنترنت. ومن خلال توسيع قدراتها لتشمل خدمات إنترنت الأشياء، تهدف Starlink إلى تمكين حقبة جديدة من الأجهزة المترابطة التي يمكن أن تعزز جوانب مختلفة من حياتنا، من المنازل الذكية إلى الأتمتة الصناعية.

يعد دخول SpaceX إلى سوق الاتصال المباشر بالخلية جزءًا من مهمتها الأوسع لتوفير الاتصال العالمي وسد الفجوة الرقمية. ومن خلال الاستفادة من قدرات كوكبة الأقمار الصناعية الخاصة بها، تهدف Starlink إلى تقديم خدمات اتصالات موثوقة وبأسعار معقولة للمناطق المحرومة حول العالم.

باختصار، تعمل شركة Starlink التابعة لشركة SpaceX على توسيع خدماتها إلى ما هو أبعد من تغطية الإنترنت ذات النطاق العريض والدخول في سوق الاتصال المباشر بالخلية. ومع خطط لدعم الاتصالات النصية في عام 2024، وخدمات الصوت والبيانات في عام 2025، وإنترنت الأشياء، تهدف Starlink إلى إحداث ثورة في طريقة تواصلنا واتصالنا. من خلال تجاوز الشبكات الخلوية التقليدية، تتمتع Starlink بالقدرة على توفير خدمات اتصالات موثوقة وبأسعار معقولة للأفراد والمجتمعات التي تخلفت عن البنية التحتية التقليدية.

التعاريف:

– سوق الاتصال المباشر بالخلية: شريحة السوق التي تركز على تقديم خدمات الاتصال للهواتف المحمولة مباشرة دون الاعتماد على الشبكات الخلوية التقليدية.

– إنترنت الأشياء (IoT): شبكة من الأجهزة المترابطة والمزودة ببرامج وأجهزة استشعار تمكنها من التواصل وتبادل البيانات.

مصادر:

– موقع ستارلينك الخاص بشركة SpaceX: “https://www.starlink.com/”

– مصدر الصورة: سبيس إكس