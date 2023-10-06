تهدف شركة SpaceX التابعة لشركة Elon Musk إلى الهبوط على سطح المريخ في غضون أربع سنوات

في إعلان حديث، كشف إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، أن شركته تسير على الطريق الصحيح للهبوط بمركبة فضائية على المريخ خلال السنوات الأربع المقبلة. حققت شركة SpaceX، وهي شركة معروفة لتصنيع المركبات الفضائية، تقدمًا كبيرًا في رحلات الفضاء والاستكشاف. صرح ماسك بهذا الكشف خلال مؤتمر عبر الفيديو في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، معربًا عن تفاؤله بشأن الإطلاق المخطط لمركبة Starship التابعة لشركة SpaceX.

وفي وقت سابق من هذا العام، حاولت شركة SpaceX إطلاق المركبة الفضائية في أول رحلة تجريبية غير مأهولة لها، لكن المهمة واجهت انتكاسة حيث فشلت المرحلة العليا من المركبة في الانفصال عن المرحلة السفلية، مما أدى إلى حدوث انفجار. على الرغم من هذه النكسة، لا يزال ماسك يأمل في أن يتمكن صاروخ ستارشيب من تحقيق إمكاناته طويلة المدى بالهبوط بنجاح على المريخ.

في الوقت الحالي، تظل المركبة الفضائية متوقفة عن العمل بسبب مشكلات تنظيمية. قامت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) بإيقاف المركبة الفضائية بعد إجراء تحقيق في الانفجار. حددت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أسبابًا محتملة متعددة وطلبت من SpaceX معالجة 63 إجراءً تصحيحيًا لمنع وقوع حوادث مستقبلية. على الرغم من أن SpaceX تدعي أنها عالجت هذه المشكلات، إلا أنها لم تحصل بعد على ترخيص الإطلاق اللازم من إدارة الطيران الفيدرالية.

في حين أن رؤية ماسك للهبوط على المريخ بحلول عام 2027 طموحة، إلا أنه لا تزال هناك عقبات تنظيمية وتعقيدات فنية يتعين على SpaceX التغلب عليها. ومع ذلك، وبالنظر إلى سجل SpaceX الحافل في تحويل مشهد الرحلات الفضائية، يؤمن الكثيرون بقدرة Musk على تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة.

مصادر:

– المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

- إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)

- رويترز