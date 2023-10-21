تخطط SpaceX لإطلاق 144 صاروخًا في عام 2024 لتوسيع خدمة Starlink

وضعت شركة SpaceX، شركة الطيران التي أسسها إيلون ماسك، أهدافًا طموحة لعام 2024. ووفقًا لمسؤول في الشركة، تخطط SpaceX لإطلاق إجمالي 144 صاروخًا في العام المقبل، متجاوزة عمليات الإطلاق القياسية الخاصة بها في عام 2023. هذه الزيادة في وتيرة الإطلاق مدفوعًا بتوسيع خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink من SpaceX.

يتزايد عدد عمليات الإطلاق التي تقوم بها شركة SpaceX بشكل مطرد مع استمرار نمو Starlink. في عام 2021، كان هناك 31 مهمة فقط، لكن هذا العدد تضاعف تقريبًا إلى 61 في عام 2022. ومع طرح خدمة Starlink's Direct to Cell بالشراكة مع T-Mobile، تهدف SpaceX إلى زيادة قدرتها على الإطلاق في العام المقبل.

سيوفر برنامج Direct to Cell، المعروف أيضًا باسم "برج الهاتف المحمول في الفضاء"، خدمات الهاتف المحمول من خلال أقمار Starlink الصناعية. ستتوفر إمكانات المراسلة النصية في عام 2024، تليها المكالمات وتصفح الويب في عام 2025. وستكون هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص في المناطق التي لا توجد بها تغطية خلوية، خاصة أثناء حالات الطوارئ.

ولتحقيق هدفها المتمثل في إطلاق 144 عملية إطلاق في عام 2024، قامت SpaceX بدمج الأتمتة في العملية بأكملها. تؤكد الشركة على الموثوقية لتجنب التأخير الناجم عن الأخطاء. سيتطلب معدل الإطلاق المرتفع هذا إطلاقًا كل 2.5 يومًا، مقارنة بالمعدل الحالي الذي يبلغ إطلاقًا واحدًا كل 3.5 يومًا.

منذ مايو 2019، وضعت SpaceX أكثر من 4,000 قمر صناعي من نوع Starlink في المدار. وأعلنت الشركة الشهر الماضي أن عدد عملاءها تجاوز 2 مليون عميل يستخدمون خدمات الإنترنت الخاصة بها. Starlink متاح في أكثر من 60 دولة ويربط العملاء في جميع أنحاء العالم بالإنترنت عالي السرعة.

في حين أن SpaceX لا تزال متقدمة على منافسيها، فإن شركات أخرى، مثل Amazon مع مشروعها Project Kuiper، تدخل أيضًا صناعة خدمات الإنترنت الفضائية. أطلقت شركة أمازون التابعة لجيف بيزوس مؤخرًا أول نموذجين من الأقمار الصناعية لمشروع كويبر، بهدف توفير اتصال إنترنت عالي السرعة للمناطق النائية، على غرار ستارلينك.

مصادر:

- آرس تكنيكا

- من الداخل