تطلق SpaceX 22 قمرًا صناعيًا إضافيًا من Starlink في المهمة المدارية السبعين لهذا العام

نجحت شركة SpaceX، بقيادة إيلون موسك، في إطلاق 22 قمرًا صناعيًا إضافيًا للإنترنت من نوع Starlink إلى المدار. انطلق صاروخ الشركة فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء، بعد تأخير قصير بسبب سوء الأحوال الجوية. يمثل هذا المهمة المدارية السبعين لشركة SpaceX في عام 70.

عاد صاروخ فالكون 9 إلى الأرض بعد الإطلاق، وهبط عموديًا على متن سفينة سبيس إكس بدون طيار والتي تحمل اسم “اقرأ فقط التعليمات”. يمثل هذا الهبوط الناجح المرة الثامنة التي يتم فيها إعادة استخدام المرحلة الأولى من Falcon 9، مع تخصيص أربع من عمليات الإطلاق السابقة لنشر أقمار Starlink الصناعية.

كان التركيز الرئيسي لهذه المهمة هو نشر 22 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink في مدار أرضي منخفض. تضم كوكبة Starlink الضخمة التابعة لشركة SpaceX الآن أكثر من 4,800 قمر صناعي عامل، مما يجعلها واحدة من أكبر مجموعات الأقمار الصناعية في التاريخ.

لعب صاروخ Falcon 9 دورًا حاسمًا في مهام SpaceX هذا العام، حيث استخدمت 66 عملية إطلاق للشركة هذا الصاروخ. ومع ذلك، هناك إطلاق ملحوظ آخر في الأفق. في 12 أكتوبر، سينفذ صاروخ فالكون هيفي مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا.

بالإضافة إلى نشر الأقمار الصناعية، خطت SpaceX أيضًا خطوات واسعة في استكشاف الفضاء السحيق هذا العام. لقد أجروا رحلة تجريبية لنظام النقل في الفضاء السحيق ستارشيب، على الرغم من أن المهمة انتهت قبل الأوان بسبب صعوبات فنية.

تواصل SpaceX دفع حدود استكشاف الفضاء ونشر الأقمار الصناعية، مما يعزز مكانتها كلاعب رائد في الصناعة.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم