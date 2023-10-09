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يخطط إيلون ماسك للهبوط على سطح المريخ خلال السنوات القليلة المقبلة

Byروبرت أندرو

أكتوبر 9، 2023
يخطط إيلون ماسك للهبوط على سطح المريخ خلال السنوات القليلة المقبلة

خلال مؤتمر عبر الفيديو في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، أعرب إيلون ماسك عن تفاؤله بقدرة SpaceX على الهبوط بنجاح على المريخ خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. على الرغم من النكسات في الرحلات التجريبية السابقة، يعتقد ماسك أن المركبة الفضائية ستارشيب لديها "فرصة جيدة" للوصول إلى المدار في رحلتها التجريبية الثانية.

واجهت أول رحلة تجريبية لـ SpaceX، والتي تمت في أبريل، صعوبات عندما فشلت المرحلة العليا من مركبة الإطلاق في الانفصال، مما أدى إلى انفجار في الجو. بعد ذلك، أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية المركبة الفضائية وحددت 63 إجراء تصحيحيًا يتعين على SpaceX تنفيذها لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

يتوافق بيان Elon Musk مع التوقعات السابقة التي أدلى بها رئيس SpaceX ومدير العمليات Gwynne Shotwell، الذي توقع أننا يمكن أن نشهد وجودًا بشريًا على المريخ خلال هذا العقد. المركبة الفضائية، التي تتكون من المركبة الفضائية ستارشيب والصاروخ الثقيل للغاية، هي نظام قابل لإعادة الاستخدام بالكامل مصمم لنقل الطاقم والبضائع إلى وجهات مختلفة، بما في ذلك مدار الأرض والقمر والمريخ.

قبل الإطلاق المشؤوم في أبريل، حاولت شركة SpaceX القيام برحلة في مارس 2021، مما أدى أيضًا إلى انفجار ناري. ردًا على ذلك، زودت إدارة الطيران الفيدرالية SpaceX بقائمة تضم 75 إجراءً يلزم تنفيذها للحصول على ترخيص الإطلاق.

وعلى الرغم من أن الإطلاق الأول انتهى بانفجار، إلا أن ماسك يعتبره ناجحًا حيث تمكنت شركة SpaceX من التعلم من الحادث. ومع ذلك، قبل أن تتمكن SpaceX من المضي قدمًا في إطلاق آخر، يجب على الشركة الحصول على ترخيص من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) وتلبية متطلبات الموافقة البيئية من خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية.

وفي الختام، يظل إيلون ماسك مصمماً على المضي قدماً في طموحاته للوصول إلى المريخ. على الرغم من النكسات، تواصل SpaceX تحسين مركبتها الفضائية Starship، بهدف تحقيق تقدم كبير في السنوات القليلة المقبلة.

مصادر:
– المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية
- القوات المسلحة الأنغولية
- خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية

By روبرت أندرو

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