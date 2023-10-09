يخطط إيلون ماسك للهبوط على المريخ خلال ثلاث إلى أربع سنوات، ويعرب عن تفاؤله بشأن نجاح إطلاق المركبة الفضائية

خلال مؤتمر عبر الفيديو عقد مؤخرًا في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، شارك إيلون ماسك خطط SpaceX لتحقيق هبوط مركبة فضائية على المريخ خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. كما أعرب عن تفاؤله بشأن الإطلاق القادم لمركبة Starship التابعة لشركة SpaceX.

في السابق، أجرت شركة SpaceX رحلة تجريبية غير مأهولة للمركبة الفضائية، لكنها واجهت انفجارًا في الهواء، مما أدى إلى قطع الرحلة بعد أقل من أربع دقائق. واعترف " ماسك " بالتحديات التي واجهتها الشركة وذكر أنهم تعلموا دروسًا قيمة من الحادث.

على الرغم من أن الحادث المؤسف الذي وقع في أبريل دفع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إلى إيقاف برنامج ستارشيب، إلا أن شركة سبيس إكس تعمل بنشاط على معالجة المخاوف التي أثيرت. حددت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) 63 إجراء تصحيحيًا يجب على SpaceX اتخاذها لمنع وقوع حوادث مستقبلية.

على الرغم من تأكيدهم أنهم اتخذوا الخطوات اللازمة لمعالجة مخاوف إدارة الطيران الفيدرالية، إلا أن SpaceX لم تحصل بعد على ترخيص الإطلاق من الهيئة التنظيمية الفيدرالية. بالإضافة إلى الحصول على الترخيص، ستحتاج الشركة إلى الحصول على المزيد من الموافقات البيئية لعمليات الإطلاق.

يظل طموح إيلون ماسك في إنزال البشر على المريخ ثابتًا، ويلعب صاروخ ستارشيب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية. ومع نظرة ماسك المتفائلة والجهود التي تبذلها شركة SpaceX، ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر نجاح إطلاق المركبة الفضائية Starship والمهام اللاحقة، والتي يمكن أن تمهد الطريق لاستكشاف الإنسان للكوكب الأحمر.

مصادر:

– المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

- إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة