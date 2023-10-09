يشارك إيلون ماسك أفكاره حول وجود الكائنات الفضائية

أعرب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، مؤخرًا عن آرائه حول السؤال الذي أذهل البشرية لعدة قرون: هل الكائنات الفضائية موجودة؟ وخلال ظهوره الافتراضي في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، صرح ماسك أنه لم ير أي دليل على وجود كائنات فضائية حتى الآن.

ينبع اهتمام " ماسك " بالحياة خارج كوكب الأرض من هدفه الطموح المتمثل في جعل الحياة بين الكواكب حقيقة واقعة. وهو يعتقد أن معرفته الواسعة بالفضاء والتكنولوجيا ستمكنه من تحديد أي علامات على وجود كائن فضائي. ومع ذلك، بناءً على تجاربه الشخصية، لم يواجه أي دليل يدعم فكرة وجود كائنات خارج كوكب الأرض.

في الواقع، ذهب " ماسك " إلى أبعد من ذلك، حيث أشار إلى أن البشر أنفسهم قد يكونون كائنات فضائية. لقد أشار ضمنًا إلى أن وجودنا ككائنات واعية في ظلام الكون الشاسع قد يكون أمرًا شاذًا، ومن مسؤوليتنا ضمان استمرار البشرية في الازدهار.

في حين أن هذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها " ماسك " إلى هذا الموضوع، فقد أكد دائمًا أنه إذا ظهرت أدلة ملموسة على وجود كائنات فضائية، فإنه سيشاركها بفارغ الصبر مع العالم. حتى أنه ذكر بطريقة فكاهية أن مثل هذا الاكتشاف من المرجح أن يصبح "أفضل تغريدة على الإطلاق" ويتلقى مليارات الإعجابات.

تدفعنا تكهنات " ماسك " وتأكيداته إلى التفكير في تعريف "الكائن الفضائي" ومكاننا في الكون. بينما نواصل استكشاف الفضاء والبحث عن علامات الحياة خارج الأرض، فإن أفكار ورؤى أصحاب الرؤى مثل إيلون ماسك تلهمنا للتشكيك في فهمنا للكون.

مصادر:

– المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

– تصريحات إيلون ماسك خلال المقابلات وعلى تويتر