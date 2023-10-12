دراسة جديدة تستخدم خيوط موصلة يتم التحكم فيها بالليزر للحوسبة العصبية

حقق باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية تقدمًا كبيرًا في مجال الحوسبة العصبية من خلال تطوير بنية شبكة ديناميكية باستخدام خيوط موصلة يتم التحكم فيها بالليزر. تعد الحوسبة العصبية مجالًا ناشئًا يهدف إلى إنشاء أنظمة كمبيوتر مستوحاة من الدماغ البشري، وكان مكون الأجهزة يمثل تحديًا.

ركز الفريق على مواد Mott، التي تتمتع بخصائص انتقالية فريدة تجعلها مناسبة للحوسبة العصبية. تخضع المواد Mott لتغير سريع في التوصيل الكهربائي، إلى جانب الانتقال بين الحالة العازلة والحالة المعدنية. اختار الباحثون ثاني أكسيد الفاناديوم (VO2) كمادة مفضلة لديهم نظرًا لجدوى استخدامه في العديد من التطبيقات. يمر VO2 بمرحلة انتقال عازل معدني (MIT) عند حوالي 68 درجة مئوية، مما يعني أنه يتغير من كونه عازلًا إلى موصل عند درجة الحرارة المحددة هذه.

إن قدرة VO2 على التبديل بين الحالات الموصلة وغير الموصلة تجعلها مثالية للحوسبة العصبية. يحاكي سلوكها سلوك الخلايا العصبية البيولوجية، حيث تظهر تغيرات في التوصيل الكهربائي مماثلة للقوة بين الخلايا العصبية في الدماغ البشري. هذه القدرة على التكيف واللدونة تجعل VO2 مكونًا قيمًا للدوائر الكهربائية، حيث يعمل كمفتاح فعال.

استخدم الباحثون أشعة الليزر المركزة وأجهزة الاستشعار الكمومية لمعالجة الخيوط الموصلة داخل مادة VO2. ومن خلال التحكم الدقيق في موقع الخيوط، تمكنوا من تنظيم تدفق الإشارات الكهربائية، بما يشبه سلوك المشابك العصبية البيولوجية. تم إجراء تصوير وتحليل عالي الدقة لمواد VO2 باستخدام المجهر الإلكتروني لمسح المجال المظلم الحلقي عالي الزاوية (STEM).

أظهرت نتائج الدراسة تقوية المشابك العصبية الاصطناعية على المدى الطويل والقصير، مع إمكانية إعادة تشغيل القنوات بواسطة التيار. يعتقد فريق البحث أن النتائج التي توصلوا إليها لديها إمكانات كبيرة لتطوير شبكات ديناميكية يمكنها تقليد وظائف الجهاز العصبي البشري من حيث القدرة على التكيف والاستجابة للمحفزات الخارجية.

بشكل عام، تمثل هذه الدراسة تقدمًا كبيرًا في مجال الحوسبة العصبية، وذلك باستخدام خيوط موصلة يتم التحكم فيها بالليزر لإنشاء بنية شبكة ديناميكية. يقدم البحث رؤى قيمة حول سلوك مواد Mott وتطبيقاتها المحتملة في بناء أنظمة الكمبيوتر الذكية.

المصدر: [التقدم العلمي] (DOI: 10.1126/sciadv.adg9376)