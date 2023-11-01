انغمس في مستقبل التصوير العلمي باستخدام FLUOVIEW FV4000

يدخل التصوير العلمي حقبة جديدة مع تقديم مجهر المسح بالليزر متحد البؤر FLUOVIEW™ FV4000 ومجهر المسح بالليزر متعدد الفوتون FV4000MPE. لقد أحدثت هذه الأجهزة المتطورة، التي طورتها شركة Evident، تطورات رائدة في تكنولوجيا التصوير، وفتحت الأبواب أمام اكتشافات علمية مثيرة. من خلال تجاوز حدود الحصول على الصور وموثوقية البيانات، يعيد المجاهران FV4000 وFV4000MPE تعريف التصوير العلمي.

وفي قلب هذه المجاهر الثورية يوجد كاشف SilVIR™، الذي طورته شركة Evident. تجمع تقنية الجيل التالي هذه بين المضاعف الضوئي السيليكوني (SiPM) ومعالجة الإشارات الرقمية الحاصلة على براءة اختراع، مما يمكّن الباحثين من تحقيق بيانات الصور الكمية بدقة استثنائية. يوفر كاشف SilVIR كفاءة محسنة للكشف عن الفوتون عبر نطاق طول موجي أوسع، ويضمن نتائج تصوير أكثر وضوحًا ودقة.

جودة صورة ودقة لا مثيل لها

باستخدام كاشف SilVIR المتقدم، تنتج المجاهر FV4000 وFV4000MPE صورًا عالية الجودة تتفوق على أنظمة المسح بالليزر من الجيل السابق. يمكن للباحثين الآن التقاط صور واضحة حتى من إشارات الفلورسنت الضعيفة، وذلك بفضل تقليل الضوضاء الاستثنائي والحساسية العالية التي توفرها هذه التقنية. والنتيجة هي بيانات موثوقة والتقدير الكمي الدقيق لكثافة الأسفار.

احتضان قوة قدرات NIR

يتميز نظام FV4000 بنطاق طيفي موسع وقدرات تعدد إرسال محسنة، مما يسمح له باكتشاف نطاق طول موجي هائل يتراوح من 400 نانومتر إلى 900 نانومتر، مع خطوة لا تقل عن 1 نانومتر. تم تحسين FV4000 للتصوير بالأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR)، ويتميز بعناصر بصرية ذات نقل عالي من 400 نانومتر إلى 1300 نانومتر، مما يمكّن الباحثين من التقاط تفاصيل معقدة عبر الهياكل البيولوجية المختلفة.

أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التصوير

ادخل المستقبل باستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تُحدث ثورة في تجربة التصوير. تأتي مجاهر FV4000 مزودة بتقنيات TruAI لتقليل الضوضاء وتجزئة الصورة، مما يؤدي إلى تبسيط تحليل الصور وتحسين التصوير بفاصل زمني. ومن خلال تحسين جودة الصورة وتبسيط استخراج البيانات، توفر هذه الأدوات للباحثين وقتًا وجهدًا ثمينًا.

تعزيز النمطية والمرونة

تم تصميم أنظمة FLUOVIEW مع أخذ النمطية والمرونة في الاعتبار. يمكن تكوين FV4000 ليناسب تطبيقات محددة، ومع إضافة إمكانيات التصوير متعدد الفوتون، يمكن الآن استخدام نفس النظام لطرائق التصوير المتعددة.

اكتشف مستقبل التصوير

انغمس في القدرات التحويلية لمجاهر FLUOVIEW FV4000 وFV4000MPE. وبفضل الدقة والحساسية وموثوقية البيانات غير المسبوقة، تمكن هذه المجاهر الباحثين من الشروع في مساعي علمية رائدة.

أسئلة وأجوبة

ما هو كاشف SilVIR؟

يعد كاشف SilVIR، الذي طورته Evident، تقنية حديثة تجمع بين مضخم ضوئي من السيليكون ومعالجة الإشارات الرقمية الحاصلة على براءة اختراع. فهو يوفر تقليلًا استثنائيًا للضوضاء وكفاءة محسنة في الكشف عن الفوتون، مما يؤدي إلى نتائج تصوير أكثر وضوحًا ودقة.

ما هي قدرات NIR لنظام FV4000؟

تم تحسين نظام FV4000 للتصوير بالأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) ويمكنه اكتشاف نطاق الطول الموجي من 400 نانومتر إلى 900 نانومتر، مع خطوة لا تقل عن 1 نانومتر. كما أنها تتميز بعناصر بصرية ذات نقل عالي من 400 نانومتر إلى 1300 نانومتر، مما يسمح للباحثين بالتقاط صور مفصلة عبر نطاق واسع.

ما هي الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في المجاهر FV4000؟

تم تجهيز المجاهر FV4000 بتقنيات TruAI لتقليل الضوضاء وتجزئة الصورة. تعمل هذه الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية تحليل الصور وتقليل الضوضاء وتحسين التصوير بفاصل زمني، مما يوفر للباحثين وقتًا وجهدًا ثمينًا.

هل يمكن تخصيص أنظمة FLUOVIEW؟

نعم، تم تصميم أنظمة FLUOVIEW، بما في ذلك FV4000، لتكون مرنة ويمكن تهيئتها لتناسب تطبيقات معينة. تتيح إضافة قدرات التصوير متعدد الفوتون للباحثين استخدام نفس النظام لطرائق التصوير المختلفة.

ما هي المزايا التي توفرها المجاهر FLUOVIEW FV4000 وFV4000MPE؟

توفر مجاهر FLUOVIEW FV4000 وFV4000MPE دقة أعلى وضوضاء أقل وحساسية محسنة مقارنة بأنظمة المسح بالليزر من الجيل السابق. إنها توفر جودة صورة استثنائية، وقياسًا كميًا دقيقًا لكثافة التألق، وبيانات موثوقة، مما يمكّن الباحثين من تحقيق اكتشافات علمية رائدة.