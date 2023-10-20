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يمكن للحالات الجديدة للإلكترونات في الأملاح المنصهرة أن تؤثر على أداء المفاعلات التي تعمل بالوقود الملحي

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 20، 2023
يمكن للحالات الجديدة للإلكترونات في الأملاح المنصهرة أن تؤثر على أداء المفاعلات التي تعمل بالوقود الملحي

اكتشف العلماء أن الإلكترونات يمكن أن تشكل ثلاث حالات مختلفة عند التفاعل مع الأملاح المنصهرة، وهو اكتشاف قد يكون له آثار على أداء المفاعلات التي تعمل بالوقود الملحي. قام الباحثون من مختبر أوك ريدج الوطني وجامعة أيوا بمحاكاة إدخال إلكترون زائد في ملح كلوريد الزنك المنصهر ولاحظوا ثلاثة سيناريوهات محتملة. في أحد السيناريوهات، يصبح الإلكترون جزءًا من جذر جزيئي يحتوي على أيوني زنك. وفي حالة أخرى، يتمركز الإلكترون على أيون زنك واحد. في السيناريو الثالث، ينتشر الإلكترون بشكل منتشر على أيونات الملح المتعددة.

ويجري النظر في استخدام مفاعلات الملح المنصهر في محطات الطاقة النووية المستقبلية، ويعد فهم كيفية تأثير الإشعاع على سلوك الأملاح المنصهرة أمرًا بالغ الأهمية. تلقي هذه الدراسة الضوء على التفاعلات بين الإلكترونات والأملاح عند تعرضها لإشعاعات عالية. ووجد الباحثون أن الإلكترون يمكن أن يسهل تكوين أنواع مختلفة، بما في ذلك ثنائيات ومونومرات الزنك، أو يمكن أن يكون غير موضعي. تثير هذه النتائج الأولية تساؤلات حول ما يمكن للأنواع الأخرى أن تتشكل في أوقات أطول وكيف يمكن أن تتفاعل مع الإلكترونات والأملاح.

يعد هذا البحث جزءًا من مركز أبحاث حدود الطاقة التابع لوزارة الطاقة (MSEE EFRC) التابع لوزارة الطاقة، وتم نشره في مجلة الكيمياء الفيزيائية ب. ويعمل الفريق على تحديد أشكال أخرى من التفاعل تجريبيًا. توفر الدراسة رؤى قيمة حول كيفية تفاعل الإلكترونات مع الأملاح المنصهرة، ولكن لا يزال هناك المزيد مما يتعين استكشافه. سوف تبحث الأبحاث المستقبلية في أنظمة الملح الأخرى وتأثيرات الإشعاع على الأملاح المنصهرة.

المصدر: مختبر أوك ريدج الوطني

By فيكي ستافروبولو

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