الأجهزة الإلكترونية الجديدة لأكبر تلسكوب راديوي في العالم هي أكثر هدوءًا من الهاتف المحمول على القمر

من المقرر أن يصبح التلسكوب ذو التردد المنخفض بمصفوفة الكيلومتر المربع (SKA)، قيد الإنشاء حاليًا في غرب أستراليا، أكبر تلسكوب راديوي وأكثره حساسية في العالم. ومع ذلك، فإن حساسيتها تجعلها أيضًا عرضة للتداخل من مصادر موجات الراديو التي يصنعها الإنسان. ولمواجهة هذه المشكلة، قام المهندسون في المركز الدولي لأبحاث علم الفلك الراديوي (ICRAR) بتطوير أجهزة إلكترونية جديدة تسمى الصناديق الذكية.

تم تصميم صناديق SMART لتزويد هوائيات تلسكوب SKA Low بالطاقة دون انبعاث إشعاع كهرومغناطيسي كبير. هذه الأجهزة مصنوعة من مكونات هادئة الراديو ومغلفة بغلاف خاص، وتنبعث منها إشعاعات أقل حتى من الهاتف المحمول الموضوع على سطح القمر. يعد هذا المستوى من هدوء الراديو أمرًا بالغ الأهمية في تقليل التداخل وضمان قدرة التلسكوب على اكتشاف إشارات الراديو الخافتة من أقاصي الكون.

بدأ بناء تلسكوب SKA في ديسمبر 2022 بعد عقود من الاستعدادات. ويتضمن المشروع موقعين للتلسكوب، حيث تركز ولاية غرب أستراليا على موجات الراديو ذات الترددات الأدنى، بينما تتعامل جنوب أفريقيا مع الأطوال الموجية الأطول. بمجرد اكتماله، سيحدث تلسكوب SKA ثورة في فهمنا للكون وسيمكن من دراسة تطوره وظواهره الغامضة بتفاصيل غير مسبوقة.

ولحماية الهوائيات الحساسة من التداخل، تحيط منطقة هادئة بالراديو بالتلسكوب، مما يفرض ضوابط صارمة على استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة إرسال الراديو. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير هذه الأجهزة الإلكترونية منخفضة الإشعاع من قبل ICRAR سيضمن بقاء موقع المرصد خاليًا من التداخل الداخلي المحتمل.

يمثل تلسكوب SKA علامة بارزة في علم الفلك الراديوي وسيوفر رؤى قيمة حول الكون. ستسمح حساسيته الهائلة وتقنيته المتقدمة لعلماء الفلك بمراقبة موجات الراديو الهاربة من المناطق الغامضة، مما يكشف النقاب عن الجوانب المخفية للكون ويعزز معرفتنا العلمية.

مصادر:

- مقال بموقع Space.com: "الأجهزة الإلكترونية الجديدة لأكبر تلسكوب راديوي في العالم أكثر هدوءًا من الهاتف المحمول الموجود على القمر"

– موقع مرصد مصفوفة الكيلومتر المربع (SKAO): https://www.skatelescope.org/