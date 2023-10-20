الباحثون يطورون سيراميكًا أكثر صرامة يتمتع بمقاومة معززة للتشقق

حقق الباحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو طفرة في تطوير السيراميك من خلال إنشاء مواد أكثر صلابة وأكثر مقاومة للتشقق. وباستخدام مزيج من ذرات المعدن مع عدد أكبر من إلكترونات التكافؤ في غلافها الخارجي، وجد الباحثون طريقة لزيادة قدرة السيراميك على التعامل مع مستويات أعلى من القوة والضغط.

يُعرف السيراميك بخصائصه الاستثنائية، مثل قدرته على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، ومقاومة التآكل والتآكل، والحفاظ على شكل خفيف الوزن. هذه الخصائص تجعل السيراميك مناسبًا لمختلف التطبيقات، بما في ذلك مكونات الطيران والطلاءات الواقية. ومع ذلك، فإن هشاشتها كانت دائمًا عيبًا كبيرًا، لأنها عرضة للكسر تحت الضغط.

ركز العلماء دراستهم على فئة من السيراميك تسمى الكربيدات عالية الإنتروبيا، والتي تحتوي على هياكل ذرية مضطربة مكونة من ذرات الكربون المرتبطة بعناصر معدنية متعددة من الأعمدة الرابع والخامس والسادس من الجدول الدوري. تم اكتشاف أن المعادن من العمودين الخامس والسادس، مثل التيتانيوم والنيوبيوم والتنغستن، كانت حاسمة في تعزيز صلابة السيراميك بسبب ارتفاع عدد إلكترونات التكافؤ فيها.

إلكترونات التكافؤ هي إلكترونات موجودة في الغلاف الخارجي للذرة وتشارك في الارتباط مع الذرات الأخرى. وباستخدام معادن تحتوي على عدد أكبر من إلكترونات التكافؤ، تمكن الباحثون من تحسين مقاومة السيراميك للتشقق تحت الحمل الميكانيكي والضغط. أظهر السيراميك سلوكًا أكثر ليونة، مشابهًا للمعادن، مما يعني أنه يمكن أن يتعرض لمزيد من التشوه قبل أن ينكسر.

من خلال عمليات المحاكاة الحاسوبية والتصنيع والاختبار التجريبي، حدد الفريق اثنين من الكربيدات عالية الإنتروبيا والتي أظهرت مقاومة استثنائية للتشقق. كانت هذه المواد قادرة على التشوه أو التمدد عند تعرضها لحمل أو إجهاد ميكانيكي، بدلاً من إظهار الاستجابة الهشة النموذجية للسيراميك. أعيد تنظيم الروابط داخل المواد لسد فتحات بحجم الذرة والتي تشكلت عندما يتم ثقب المواد أو تفكيكها، مما يمنع تكوين الشقوق.

ويتمثل التحدي الآن في زيادة إنتاج هذه السيراميك القوي للتطبيقات التجارية. هذا الإنجاز لديه القدرة على إحداث ثورة في مختلف الصناعات التي تعتمد على مواد السيراميك عالية الأداء، من الفضاء إلى الطب الحيوي. كما تفتح المتانة العالية للسيراميك الأبواب أمام التطبيقات القصوى، مثل الحواف الأمامية للمركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، حيث يمكنها حماية المكونات الحيوية وتمكين المركبات من تحمل الرحلات الجوية الأسرع من الصوت بشكل أفضل.

تم دعم هذا العمل من قبل مجلس البحوث السويدي، ومركز الكفاءة للمواد النانوية الوظيفية، ومؤسسة Olle Engkvist، وقسم جامعة كاليفورنيا في سان دييغو التابع لمركز أبحاث المواد في هندسة النانو، وبرنامج زمالة الدراسات العليا لعلوم الدفاع والهندسة الوطنية، ومؤسسة ARCS، ومجموعة Oerlikon.

مصادر:

– مصدر المقال: “الباحثون يطورون سيراميك أكثر صلابة مع مقاومة معززة للتشقق” – جامعة كاليفورنيا سان دييغو

- تعريف بالسيراميك: موقع Britannica.com

– تعريف إلكترونات التكافؤ: LibreTexts في الكيمياء