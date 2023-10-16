نبضات ضوء الأتو ثانية: تصور حركات الإلكترون فائقة السرعة

حصل الباحثون على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023 لأعمالهم الرائدة في تصور حركات الإلكترون فائقة السرعة باستخدام نبضات ضوء الأتوثانية. هذا البحث له آثار مهمة، بدءًا من التأثير على التفاعلات الكيميائية وحتى تطوير التقنيات الإلكترونية.

تتحرك الإلكترونات، وهي اللبنات الأساسية للذرات والجزيئات، بمقياس زمني أسرع بكثير من البشر. ولتصوير حركتها، يستخدم الفيزيائيون أدوات بمقياس الأتو ثانية. الأتو ثانية هي جزء من مليار من مليار من الثانية.

قدم الحائزون على جائزة نوبل مساهمات أساسية في توليد ومضات ليزر الأتو ثانية، وهي نبضات ليزر قوية تنتج دفقات قصيرة جدًا من الضوء. تعمل نبضات الأتوثانية هذه بمثابة ومضات، تضيء الإلكترونات وتسمح للباحثين بالتقاط حركتها، على غرار إنشاء فيلم.

تتضمن عملية التقاط الحركة على نطاق الأتوثانية التحليل الطيفي لمسبار المضخة. تبدأ نبضة "المضخة" حركة الإلكترونات، بينما تضيء نبضة "المسبار" الإلكترونات في أوقات مختلفة بعد نبضة "المضخة" لالتقاط صورتها. يتم بعد ذلك تجميع هذه المعلومات معًا لإنشاء أفلام الأتوثانية لحركة الإلكترون.

في حين أن تصوير حركة الإلكترون مباشرة داخل الذرات يمثل تحديًا حاليًا، يقوم الباحثون بتطوير تقنيات مجهرية متقدمة لجعل ذلك ممكنًا. توفر أفلام الأتوثانية هذه رؤى أساسية حول سلوك الإلكترون على مقياس الأتوثانية الزمني.

إن فهم سلوك الإلكترون والتحكم فيه على هذا النطاق الزمني السريع يمكن أن يكون له تطبيقات مهمة. يمكن أن يسمح للباحثين باستخدام الليزر للتحكم في التفاعلات الكيميائية التي لا يمكن تحقيقها بوسائل أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطوير مفاتيح فائقة السرعة والقدرة على تعديل سلوك الإلكترون لزيادة سرعة الإلكترونيات.

قد تجد نبضات الأتو ثانية أيضًا تطبيقات في الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية في صناعة أشباه الموصلات، حيث يمكن استخدامها لحفر دوائر صغيرة على الرقائق الإلكترونية. علاوة على ذلك، فإن أشعة الأتو ثانية السينية الناتجة عن ليزر الإلكترون الحر تفتح إمكانيات جديدة للبحث.

ومع البحث المستمر والاعتراف بأهميته من خلال جائزة نوبل، فإن لعلم الأتوسيكوند مستقبل واعد في المستقبل.

المصدر

– المقال الأصلي منشور في المحادثة بقلم نيرانجان شيفارام، أستاذ مساعد في الفيزياء وعلم الفلك، جامعة بوردو.