يمكن لأشعة الإلكترون أن تشفي الكسور النانوية في البلورات، وهو ما فاجأ الباحثين

اكتشف باحثون في جامعة مينيسوتا توين سيتيز (UMN) أن أشعة الإلكترون يمكنها بالفعل شفاء كسور النانو في البلورات، بدلاً من التسبب في مزيد من الضرر كما كان يعتقد سابقًا. تُستخدم حزم الإلكترونات بشكل شائع لتشغيل المجاهر لدراسة المواد الصغيرة، ولكن قد يكون لها أيضًا القدرة على إنشاء بنى مجهرية ذرة بذرة.

في الماضي، كان يُعتقد أن استخدام حزم الإلكترونات لفحص الهياكل النانوية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الشقوق والعيوب المجهرية في المادة. ومع ذلك، وجد الباحثون في UMN أن العكس هو الصحيح. وعندما درسوا البلورات تحت المجهر الإلكتروني، لاحظوا امتلاء الشقوق الموجودة في البلورات، على عكس توقعاتهم.

وكشف المزيد من التحقيقات أن ذرات البلورة كانت تتحرك تجاه بعضها البعض وتشكل جسرًا، مما أدى إلى شفاء الكسر بشكل أساسي. ويعتقد الباحثون أن هذه القدرة العلاجية متأصلة في هذه المواد بالذات، وليست خاصية للمجهر نفسه.

ولهذا الاختراق آثار كبيرة على علم المواد، لأنه يفتح الباب أمام الهندسة وبناء الأشياء ذرة بعد ذرة. لطالما كان هذا المستوى من الدقة والتحكم هدفًا في هذا المجال.

للمضي قدمًا، يخطط فريق UMN لتحسين هذه العملية وتحسينها. إنهم يفكرون في تعديل ديناميكيات حزم الإلكترون أو تغيير درجة حرارة البلورات لتعزيز أو تسريع عملية الشفاء.

وبشكل عام، فإن هذا الاكتشاف غير المتوقع لديه القدرة على إحداث ثورة في طريقة دراسة المواد وهندستها وبنائها في المستقبل.

مصادر:

- "الحزم الإلكترونية تفاجئ الباحثين بشفاء كسور النانو في البلورات" - استخلاص المعلومات